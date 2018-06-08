自由廣場》台灣亟需一套完整的國安法

◎ 黃天麟

二○一六年民進黨政府上台不久，筆者鑒於台灣政經安全洞開，對北京之統戰毫無招架之力，建請政府制定「反統戰特別法」（請見二○一六年十月四日自由廣場），但當時被老藍男把持的政府對此毫無興趣，二年過去了！

回顧小英政府革新不少，但阻力特大，反年改、反勞基法、反空污、反移民、反核食的街頭抗爭天天上演，污名化了改革，扭曲了社會價值。紅色媒體之滲透日亟，人民經常看到的聽到的都不是施政的正面報導，而是缺電、缺水、五缺、七窮的負面消息。革新越推，總統之民調越向下沉淪。

何以故？就是國家面臨對岸處心積慮的統戰、滲透，我方政府至今仍無一套可用的「反統戰法」或「反滲透法」，以保國家機器之正常營運及正義聲音之正常傳達。

面對北京的統戰，我方打開城門，讓其如入無人之境，四處設立據點，讓五星旗飄揚，年以千萬之數，用極低之團費，甚或免費招待教師、學生、里長做「暑期觀摩」，形同公開賄賂。經年累月，到了「管案」爆發，方知台灣大學的腐蝕幾盡，其「傾中反台」氣氛幾已與一九四九年前上海學潮差可比擬。問題是這樣的氛圍是如何形成的？幾年來老藍男把持的政府應負最大「不作為」責任（對統派言，是功勞）。政府的革新，會被潑糞悔辱就不能責怪誰了。

滲透力到了某一層次就形成「銳實力」。最近新戲「智子之心」疑受中國施壓而無預警「自動」下架。過去中國對到中國發展的藝人、台商因有「台灣」傾向而被杯葛被道歉還可以想像，因為人在屋簷下，然而「智子之心」顯然把中國施政延伸到國內，國人連在台灣也得在「銳實力」下失去自由。這已是嚴重的「國安」問題，是中國對台主權之侵害，政府請絕不可再藐視。

政府的老藍男經常會告誡我們：「台灣是自由國家，對自己對國人要有信心」，這是他們一貫對台施打的「麻藥」。試問，與中國有邦交的美國，會允許其國人在白宮前日夜揮舞五星旗嗎？美國對重要官員有「安全查核制度」，台灣付之闕如，最近在美各地的孔孟學院先後都被迫關門，因它被認定有政治目的，但台灣卻連拿中國在台銳實力的行使一點辦法都沒有。當然「對台三十一項」、「上海對台五十五條」措施，亦都只能兩手一攤，這樣情況下，還想提升總統施政滿意度，等於緣木求魚。

國安立法現在不做，等待何時？不做幾年後本土政權一定後悔，全民必會為此的「不作為」承受痛苦。（作者為國策顧問，曾任第一銀行總經理、董事長）