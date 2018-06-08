自由廣場》台大校務會議 秘辛與影響

◎ 曾偉成

​台大擁有全台頂尖的教授與學生，在不負眾望的長年努力，以及政府經費的不吝資助下，一直是台灣最好的大學：學術表現一流，在2017年QS全球大學排名40，其中有20個領域已排名全球前50名。但全校師生大都專注於自己的學研工作，長期以來忽略了參與最高校務決策機構—校務會議，導致它的組成代表性及其議事運作的公正性，已經長成無法抑制的醜陋巨獸。

校務會議代表們對過去陳維昭前校長擅自修改章程連任12年情事未引以為戒，最近管中閔案諸多爭議的惡意操弄又讓台大烏煙瘴氣。管1/5被遴選出任校長，即出現如「蔡董選管董」、「學術倫理」等爭議。若當時校方人事室仔細核查、據實稟報，校務會議少數代表不要刻意阻擾，遮掩真相進行政治操作，應可避免過去數月來因管案而造成社會對立的諸多問題。這失落的台大校園政治，誠如貴報今年3/12的投書「教育部豈能坐視『官管相護』綁架台大」所指出官俊榮代表為逸仙學會（前國民黨台大黨部）會長。他曾透過程序委員會主席身分刁難阻礙學生代表提議召開臨時校務會議。從官之行為可見一斑。

​3/24臨時校務會議，竟完全複製陳維昭校長時代的會議運作模式。主席旁出現一位劉有恆議事員，當年因為學生時代特殊黨工身分被陳前校長所青睞，又重現於台大校務會議，主導議程、代替主管發言、顛倒程序。3/24日當天荒謬的會議流程與最後的擱置決議，如同昭告眾人這群人的傲慢更凌駕於解決問題的能力。待教育部決定不聘任，並命台大重啟遴選程序後，台大於5/12再次召開臨時校務會議，再次在官俊榮等人的主導下，不對法律救濟的得失進行評估，更未充分揭露教育部的調查報告給與會成員。在資訊嚴重不足，並未充分討論下，迅速通過請教育部盡速聘任管的決議。

​即將在本週六（6/9）召開的校務會議，官等人更欲提議成立工作小組，將本次校長遴選所受的「政治力干擾」納入校史。更諷刺的是還指定那位人事室黃主任為小組成員。反之，學生代表們看到過去二次臨時校務會議荒腔走板的演出，擬提議爾後校務會議須依照內政部會議規範。

​在此，我們不得不呼籲更多台大師生未來宜更積極參與校務會議代表的選舉，我們的努力與夢想才不會繼續被這些校園幫派在校務會議上恣意凌辱。也亟盼大家一起來監督，讓台大成為引領全國高教的第一學府吧！

（作者為大學教授）