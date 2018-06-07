自由廣場》（金恒煒專欄）蔡大大的謙卑與傲慢

呂秀蓮前副總統揮手對民進黨說Bye Bye，當然不可能造成「分裂」的效應，不然，那些炎涼之徒如林濁水、段宜康之流也不敢信口消遣。呂副脫離民進黨，固然有她一貫的執念作祟，但多少點出了蔡英文大總統、大主席的問題。

蔡英文當選的謝詞是「謙卑、謙卑、再謙卑」，當選至今，呂副說，蔡沒有一通電話。沒有見呂副也就罷了，連李前總統、彭資政都吝於接談，甚至對陳前總統落井下石。不得不說蔡大大是「傲慢、傲慢、再傲慢」。

另一個問題，就是黨員的「離心離德」。蔡英文出任黨主席之後，完全剝奪了黨員的基本權利，黨內初選沒了、排藍民調沒了，甚至北北中三都改採徵召。徵召是什麼東東？明的是由「選對會」負責，骨子裡是黨主席一人說了算。

這還不是最嚴重的，呂副指控蔡英文不遵循民主程序，主持全代會討論黨員投票的提案時，蔡主席用「尿遁」伎倆橫加推翻；在特赦陳水扁的全代會時，再玩一次「尿遁」故技；事後總統府還用執政黨不是「以黨領政」來搪塞，叫人氣結。

民進黨若不是以黨領政，為什麼蔡英文非要總統兼黨主席不可？徵召、不分區立委名次、區域立委提名以及指揮國會、行政院等等，全捏在一人手上，蔡大大是「以黨領政」的極致。問題是「以黨領政」有什麼錯，為什麼要否認？當國民黨的蔣介石打出「黨國主義」時，《新月》刊出羅隆基文章，表示「以黨領政」—即「黨治」—完全沒反對的必要。他說：「一個有政治信仰與政治主張的團體，根據信仰及主張（按，即黨綱）來奪取政權，因此得以掌握政府，主持國事，就是黨治。如此，英國是黨治，德法是黨治…。」「以黨領政」不過如此，何必隱諱？不啟人疑竇嗎。

呂副提出的問題，絕不是假問題。呂副抨擊在蔡英文執政下，「黨德黨魂」盡失、黨員「離心離德」，都不是虛言。一個政黨如果視黨綱如無物、視黨員如無物，當然沒辦法培養政黨的忠誠度，沒有辦法激發支持者的熱情。今天民進黨內只剩下人頭黨員、派系分贓，老實說，這就是台灣人所說的「吃果子砍樹頭」。

別的不說，民進黨人士向《自由時報》供稱，年底選戰「固四贏二」，而且直言新北市是重中之重，非拿下不可；言下是，台北市已非必勝之地了。民進黨在台北市有基本盤，為什麼敵不過無黨籍的柯文哲？失敗主義不只來自支持者／綠營選民的疏離，更是「去政黨化」的必然。從民調來看，也看到民進黨政黨支持度嚴重下挫到臨界點。

至於「固四」，恐怕也太樂觀。台南是民進黨囊中物，初選過關，形同勝出，就是準市長。許忠信橫空殺出，除了用「台灣價值」質疑民進黨提名人黃偉哲外，台南選民也可能藉市長之役表達對蔡英文的不滿、對新潮流的不滿，甚至也有為扁平反之意；全民調可能破功。

台灣人民的選票，是扎扎實實的民意表現，呂副之言當不當？年底就知。

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）