自由廣場》失蹤兒焦點：賣場、2-4歲

◎ 謝文元

新北市三重區一名2歲女童在商場被一名62歲婦人牽走，轉身還推車的母親，在短短幾秒鐘的時間女兒就失蹤了。警方循線追查，在婦人住處尋獲女童時，女童的頭髮已經被剪短，雖然生命無礙，但孩子的焦慮、恐懼和害怕應可預期。

兒福聯盟過去針對家長進行「2012年兒童公共場所走失經驗調查」，結果顯示「2歲以上至未滿4歲」是孩子最容易走失的年齡，比例達48.6％；大賣場或商場、百貨公司是最容易走失的地方，近三成七孩子曾經在大賣場或商場走失，近四分之一曾在百貨公司走失。

兒福聯盟從事「失蹤兒少協尋服務」26年來，發現幼童走失尋獲的機率相當低。幼童無自保能力，如果在失蹤的當下沒有立即找到，隨著長大面容改變，要尋獲的機會將非常困難。至今，失蹤兒童少年資料管理中心仍有158位失蹤兒尚未尋獲，有近八成的孩子失蹤已達5年以上。這些孩子也許只是在自家門前遊戲、或是陪同家人外出，就在大人稍有閃神、未留意的情況下，便從此失去蹤影，讓所有等待奇蹟出現的家人，終日難以釋懷。

幼小孩童的表達能力較為不足，失蹤兒童少年資料管理中心努力積極向家長宣導預防兒少走失的「六大」觀念：一、教導孩童與大人走散時要在原地等待或大叫；二、大人勿讓孩童獨留，在公共場所手要牽緊孩子、視線不要離開孩子；三、若孩子失蹤請立即報警無須等待；四、求助失蹤兒童少年資料管理中心0800-049880失蹤諮詢專線；五、民眾若看到落單的孩子，請在原地陪伴並協助報警；六、平常要勤拍孩子照片，記住孩子身上特徵。

（作者為失蹤兒童少年資料管理中心社工員）