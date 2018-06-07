自由廣場》忘了付錢的老人家，怎麼辦？

◎ 沈政男

一位失智阿公有一天獨自溜出家門，走進附近超商，東翻西找後拿了一包一百多元的冷凍香腸，夾在腋下，隨後大剌剌從店員面前走過，直接走出大門，這時，店員趕緊叫住阿公，並報警處理。結果阿公當晚在警局過了一夜，第二天檢察官開庭，家屬拿了診斷書過來，才放走阿公。

另一位失智阿公在外遊蕩半天，肚子餓了，看到路邊有麵攤，便走進去叫了一碗麵與兩樣小菜，總共八十元，吃完以後打了個飽嗝，起身就要離開，這時，老闆娘叫住阿公說還沒付錢！阿公在褲袋東摸西掏，空空如也，老闆娘只好報警，警察來了一看只有八十元，便自掏腰包幫忙付錢，讓阿公離開了。

上述都是真實案例，何者處理正確？都對也都不對！因為都沒考慮到，如果有一天，滿街都是順手牽羊、吃飯沒錢付的失智老人家，這樣的方法還適用嗎？衛福部估計，二○三○年台灣將有四十七萬失智人口，相當於一個縣市，屆時即使有再多警力，都無法處理這類問題，因此必須倡導失智友善社區，也就是社區內所有民眾、家庭與機關行號都須熟悉失智照顧技巧，並一起營造一個適合失智長者生活的社區。

怎麼做？商家一看到老人家順手牽羊拿了一些日用品，就應想到老人家可能心智出了狀況，這時應該協助通知家人前來處理，而不是報警。如果是附近社區的老人家，每天來拿一瓶醬油不付錢，就讓老人家拿，到了月底再請家屬把三十瓶醬油拿回來換其他商品就好。要有這樣的概念，必須台灣隨處可見的超商與小吃店都來上失智課程，尤其是連鎖超商，應把失智友善社區列為員工訓練課程。

失智老人家表現出干擾行為，大都因照顧資源與照顧技巧不足，因此「長照2.0」必須在失智照顧投注更多資源。目前政府在各縣市籌設失智共照平台，可有效整合失智照顧各環節，但這只是一個行政組織，還須搭配充足的現場照顧人力與資源，才能發揮效果。比如目前台灣雖有兩百多個日照據點，但裡頭的活動大都只是一般康樂性質，應讓工作人員接受失智照顧專業訓練，才能提供吸引失智長者的活動，免得他們在社區趴趴走。

（作者為老年精神科醫師）