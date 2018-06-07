自由廣場》黑潮 為台灣發光

◎ 李道勇

六月八日是世界海洋日廿六週年，也是台灣黑潮海洋文教基金會成立廿週年，他們在日前啟動「黑潮島航計畫」，十四天航程將進行「遶島行動」，盼能建立台灣「藍色國土」初探紀錄。

其實，十五年前，他們就曾以追尋台灣海洋文化的歷史與現況為目標，進行一個月的「福爾摩沙巡禮」，走訪卅座港口，留下大量文字及影像紀錄。

此次「黑潮島航計畫」將以「鯨豚」為體檢內容，設定海洋廢棄物及塑膠微粒、水下聲音及噪音、海水溶氧量等檢測指標，將在四十七處放置觀測儀器蒐錄數據，體檢長期被忽略的台灣藍色國土，並提供海洋污染研究、保育及教育工作參考。

台灣四面環海，漢民族以及達悟、阿美、撒奇萊雅及排灣族都有大量人口仰賴海洋維生。但因長期的戒嚴，政府對海洋採取管制性做法，以及人口多集中在西部，使得我們對海洋的關注大都在西部（何況從西邊來的國防威脅更是不容小覷）。後來人們終於注意到，穿過台灣東部海域，沿著日本往東北向流的黑潮（Kuroshio Current），是全球第二大洋流。黑潮不但為我們帶來飛魚、旗魚、鬼頭刀，而且還在每秒一．二七公尺至○．四五公尺的黑潮流速下，成功啟動渦輪機，其平均發電功率為廿六．三一千瓦，連續運轉達六十小時，此成果不僅為台灣第一，也是世界第一次，完成洋流能單元機組之發電測試。

但願台灣相關研究團隊，早日使黑潮開發發光。

（作者為城南文史工作室負責人，台北市民）