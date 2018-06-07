自由廣場》正視紅藍合流後假新聞的殺傷力

◎ 張世賢

昨天，郝龍斌在中國廈門舉辦的「海峽論壇」上，眉飛色舞地照著某方核定的講稿宣讀，把「兩岸一家親」進一步提升為「兩岸一家人」，紅藍集團在檯面上正式進入你儂我儂的新時代，聯合對付主張台灣優先的本土勢力，尤其在中國擅長的假新聞操作上，勢必成為台灣必須正視的大問題。

猖獗流傳的假新聞，連一向溫文儒雅的台積電董事長張忠謀都為之動怒，前天在股東大會後記者會上，連兩次以拳敲桌，痛斥網傳「張忠謀受不了蔡政府，台積電將出走台灣」的假消息，並特別強調「台積電根留台灣」、「我支持蔡英文總統」。

假新聞的製作成本極低，效果卻很大，習於不擇手段的極權國家最精此道，藍營政媒向中國取經後運用於台灣，誣陷張忠謀之外，數月來頻遭冷嘲熱諷的北農總經理吳音寧也是一例。

吳音寧原本是一位樸實的作家和為農民爭取權益的社運人士，突然被一群政治禿鷹利用捏造的罪名發起攻擊，一時不知所措，畫面被紅藍政媒到處瘋傳，在第一時間達到了有效醜化綠營的目的，後來再怎麼澄清說明，皆已無濟於事。

更遠的，是二○一一年底馬政府經建會主委劉憶如炮製的「宇昌案」，她竟以違法變造日期的公文書，指控代表民進黨競選總統的蔡英文在副閣揆任內涉嫌自肥。但蔡英文卻沒有在其後和馬英九同台的電視辯論會上痛斥反擊，導致許多選民未能解除疑惑，台灣又被迫在傾中的「馬路」上再走四年！

長年以來，綠營好像「習慣」在輿論戰場上吞下被惡意醜化的苦果，少見積極主動扭轉劣勢。因此紅藍合流後食髓知味，憑藉媒體優勢，不斷製造假新聞中傷民進黨。一些媒體名嘴看不下去，質疑黨中央為何如此軟弱無能！

其實，只要稍作資料整理，或攤開政府公報，數十年來民進黨、國民黨執政的成績高下立見，就可看出誰實實在在福國利民，誰慣用卑鄙手段贏得選舉後自利自肥。

民進黨應改掉軟弱的「習慣」，讓鐵一般的事實說話，讓健忘的選民溫故知新，從而清楚認識紅藍集團擅長造假欺騙的邪惡本質，這是現階段綠營顧好台灣最有效的工作！

（作者為退休研究員，桃園市民）