自由廣場》日本核食比台灣香蕉安全？

◎ 高志文

某知名環保人士與某大報，將13項日本進口食品等送驗，結果兩件驗出銫-137濃度達1-2貝克／公斤。該資深環保人士強調，雖都未達100貝克／公斤的限值，但因衛福部去年要求日食須提出「雙證」，只要在邊境檢出輻射殘留即退運或銷毀，這次卻在市售產品檢出輻射，代表危險日本核食仍恐入侵台灣。通篇報導充滿誤導與宛如兒戲的扭曲。

先說食品含1-2貝克／公斤是甚麼意思。筆者看到這個數值時，第一直覺的「怎麼可能這麼低！」若不是因為一位環保名人與大報所作，套用台灣慣見的先否定先贏與陰謀論，我會以為是什麼親日團體所製造出的假新聞。還想說是不是輻射單位用錯了，少乘以一百倍甚至一千倍吧！

因為，台灣和包括美國等先進國家，一般飲用水一公斤（升）所含銫-137就有18.5貝克（對銫-137等伽瑪輻射允許值是100貝克／公斤），台灣市面上的食物多數常有銫-137約1-2貝克／公斤的背景放射濃度；一根香蕉因為有約半克的鉀，所以有約15貝克輻射量。一公升的水與一根香蕉，就比這次環團驗到的這批日本食物高了十到二十倍。民眾看到每公斤僅有1-2貝克輻射的日本食物，應該搶購才對。（註：自然與人工輻射對人的傷害是一樣的，如同被自然閃電打到也會電死一樣，不會因為閃電是自然的就安全）。

因為所有食物都有自然輻射存在，且貝克是一個極為微小的單位，即便一個體重七十公斤的成人，也有約140克的鉀與其他自然放射物質，時時散發8000貝克的輻射量（難道我們都不擁抱了？）。上百貝克，換算成真正的身體輻射暴露量劑量（微）西弗，也是微不足道，何況1-2貝克！

但一般人看到這則新聞，第一反應就是咒罵政府，認為政府辦事不力無法維護民眾健康，卻不知這完全是一場環境正義魔人演出的超級荒謬劇。

台灣做為國際社會負責任的文明國家，當然應採用全球通用的聯合國「食品法典委員會」CODEX，有關意外核污染後食物放射含量指引為標準，以此檢測並確保進口食品安全。現今多數先進國家均即採用CODEX當中銫134及銫137為1000貝克／公斤為標準，不論任何類型食品，一律採用相同標準，若食品超過此輻射量即視為超標，即扣留該批次食品並安排銷毀。若低於此標準，則可供人安全食用。

反觀一部分理盲、反智的台灣人、少數名嘴與環境正義魔人，好用恐慌誇大訴求，尋求支持，即便台灣的管制已較其他國家嚴格十倍（100貝克／公斤相對於CODEX的1000貝克／公斤），又無實證科學證據支持此舉，食藥署卻仍然作繭自縛，除了不能為政策辯駁，僅被動回應少數民眾無理要求，讓錯誤訊息激化成巨大恐慌與不滿，更訂下毫無科學基礎的所謂「雙證」，檢驗了日本輸台食品12萬餘件，其中220件僅驗出微量輻射，毫無超出我國及日本標準，卻已搞得全國人心惶惶，連驗到1-2貝克竟然也要求下架銷毀，但台灣自行訂了遠比國際標準嚴十倍的標準，憑甚麼要廠商下架銷毀？否則國家訂這些標準作什麼？

台灣近年來高舉健康大旗之名，卻毫無證據且不遵守國際標準，持續粗暴阻擋日食與美豬進口，違反全球化自由貿易原則，也是一種非關稅壁壘的貿易障礙，美日甚至可告到WTO。台灣政府無能處理因反智與民粹激化出的恐慌與不滿，阻礙了台灣參與國際自由貿易與文明開放的形象，與依法明文治理的重大原則，更傷害了與重要友邦的關係。其中食藥署與原委會官員無能辯護，任由少數環境正義魔人以宛如兒戲的伎倆散佈錯誤訊息，嚇壞民眾，嚴重阻礙台灣進一步國際化與自由化，這種作為，可說是無法無天。原能會幫助檢驗輻射劑量，卻完全不幫忙解讀數據，更是為虎作倀。有這種軟骨政府，才會容許少數環境正義魔人如此張狂，繼續霸凌台灣正常的國際貿易往來與自由市場發展，真是國家發展的大不幸。

（作者為台北醫學大學國際衛生與發展學程助理教授）