自由廣場》正視農業缺工 速開放外籍移工

◎ 李進勇

農村人力老化及農業缺工嚴重，近年來已為雲林縣農業發展的一大難題。雲林縣農地面積約八．四萬公頃，初估農業缺工每年高達六千人次，農民多年來陳情「請嘸工」，縣府亦多次建請中央正視農業缺工問題，惟中央相關單位或以再研議或其他緩不濟急方案因應。

為促進農業永續經營，縣府傾盡心力開辦農民大學、辦理農機展、推動精緻有機農業、推廣網路行銷，培育具現代觀念與技術的青年返鄉從農，惟仍屬杯水車薪。此外，縣府也積極配合中央辦理「農業技術團」、「畜牧飼育團」、「農事服務團」、「學生打工」等相關補充人力政策，然能夠留下來的勞力，屈指可數。致使非法雇用外勞日益嚴重，光去年（一○六年）裁罰的從事農業工作者達二一四人，金額高達一四六二萬元；外籍移工田間工作早就是公開秘密。

中央體恤工業，八十九年起開放引進外籍勞工，一○二年更開放「附加就業安定基金費增聘外勞機制」，一○二年全國外勞統計人數為四十八萬九千人，一○六年已增至六十七萬六千人，短短五年，外勞人數增加十八萬七千人。反觀需長時間，且經常在烈日、高溫惡劣環境下工作之農業勞力為何不開放？為何不引進外籍勞工解決攸關國本的農務缺工問題？

為一勞永逸解決農業缺工，縣府七次函請中央開放農務外勞，更於今年二月研擬「新南向農業移工多元聘僱模式試辦計畫」，請中央依就業服務法第四十六條規定，為因應國家重要建設工程或經濟社會發展需要，開放由本縣先行試辦引進專業外籍移工；讓人員培訓管理更加方便，供需也更穩定，是目前舒緩人力荒最直接有效的方式。

中央主管機關設定一○六年起十年內新增三萬名農民，並成立專責處理農業缺工的問題，本縣必當全力配合相關政策執行；惟現農業缺工已屬燃眉之急，切莫等閒視之，過度的等待恐讓整個農業沒落，再次籲請中央重視農業缺工問題，儘速開放農業外籍移工！

（作者現任雲林縣長）