自由廣場》從菲律賓揚言宣戰看南海

◎ 雲程

新加坡「香格里拉對話」是各國總理、國防部長等高層出席並交換意見的重要場合；中國反其道而行，僅派中將階的解放軍軍事科學院副院長率團，蔑視的意圖十分明顯。

中國誤解各國對其造島無反制力，因而我行我素，卻不知自己正在流失國際社會寶貴的可信度。

不只美、澳等所謂「域外國家」致力維護海洋秩序，莫忘法國在印度洋與南太也有基地與重要利益—二○一五年派西北風直升機兩棲突擊艦到遠東來；去年，英國幾十名水兵和兩架「Merlins」MK3直升機更隨法軍到西太平洋執行「聖女貞德任務」。今年「香格里拉對話」中，英法又再聯合宣示，向中國傳達：不再默示中國可透過自創新現狀，憑空取得海洋權利的明確訊息。

近日，杜特蒂警告中國：敢開發南海黃岩礁就宣戰。此警示有跡可循—除見識了中國否認二○一六年海洋法仲裁法庭決定的蠻橫外，中國去年建造世界最大級挖泥船「天鯤號」下水，並將於今年夏天正式運作，更是立即的威脅。在所謂南沙「造島」（建設跑道、部署長程雷達、電波干擾設施、導彈）完成後，若非黃岩礁，天鯤號還能有什麼立即業務可挖？

黃岩礁造島將成為未來南海爭議中心，絕不誇張。日本海上自衛隊將官分析：南沙造島（特別是渚碧礁、美濟礁、永暑礁），是繼西沙永興島後「南海戰略大三角」的第二角，第三角無疑是黃岩礁了。戰略三角完成，中國將更有恃無恐地以此「海洋領土」威嚇越、菲、馬來、印尼在內的南海沿岸國。馬諦斯表示美國奪島戰經驗豐富，暗指不坐視中國透過南海要塞化，來障礙「印太司令部」防區的支援與調度。

六月十二日將舉行川金會—意外地夾帶韓國。朝韓同步參加會議，意味著：韓戰可能真的要結束—當時被聯合國認定的侵略者中國，其入朝參戰又非受邀而為，更只派遣身分如同傭兵的「人民志願軍」，理所當然地被晾在一旁；朝韓將可能依二○○○年「六一五南北共同宣言」所描述的「邦聯」或「鬆散的聯邦國」等模式，進行某種程度的聯合，中朝同盟或進一步被弱化。

為自創新現實以阻礙國際社會的外交努力，中國長期偽稱自己對朝鮮無影響力；在歷史性變局中，中國這下真的沒角色可扮演。

（作者著有《放眼國際：領土地位變遷與台灣》，http://hoonting.blogspot.tw/）