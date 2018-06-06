自由廣場》文青經理vs.黑道菜蟲

◎ 葉宣哲

你要選擇的是文青經理還是黑道菜蟲？

這位文青經理有膽識對抗舊黨國體制，隻身坐在莿仔埤圳的農路上，阻擋中科二期搶水的怪手。

創立尚水米公司，將營收的大部分給農民，讓環境無農藥、無化肥，讓消費者吃到有機且友善環境的米。

擔任溪州鄉公所秘書期間，推廣在地新鮮有機食材供應幼兒園營養午餐。

二○○八年，出版廿五萬字的《江湖在哪裡？—台灣農業觀察》，不只文學的造詣高，更可看出她對幾十年來台灣農村的困境、農業政策的錯誤，有深入的了解。

四十六歲的她已經有了廿幾年的社會歷練、工作經驗，假以時日必能為台北農產公司建立更好的制度。

所以不要被吃魚翅、送洋酒，這些假議題、烏賊戰，來模糊她改革的努力。

（作者為鹿港開業醫，著有《小鎮醫師診療物語》）

◎ 黃惟冰

彰化縣溪州鄉長、北農總經理吳音寧的表哥黃盛祿，臉書發文說，「數個月來，國民黨人士一再以捏造的假議題、公文、照片，一次又一次的羞辱、誹謗…。試問：北農總經理這個『位置』，是屬於貴黨的嗎？非極盡所能，不擇手段『搶回』不行？」

事實上，光是最近的「洋酒事件」，就可看出國民黨政客是如何無所不用其極地抹黑造謠與不負責任。本月一日，國民黨籍台北市議員陳重文在市政總質詢時表示，吳音寧購買六十瓶洋酒，送給民進黨台北市黨部辦黨慶活動。北農隨即在二日回應，絕無此事。但，陳重文連一句「不好意思，資料有誤」都沒有，更不要說公開道歉。難道陳重文的初衷，就是仗著議員在議會內的言論免責權，透過子虛烏有的指控，製造假新聞，來削弱吳音寧擔任北農總經理的正當性？同時，一石二鳥地打擊民進黨的形象？

（作者曾任智庫研究員，高雄市民）