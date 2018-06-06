自由廣場》張董「根留台灣」有感

◎ 李嘉賢

台積電創辦人兼董事長張忠謀，在他最後一次主持的股東會上表示「台積電會根留台灣，持續在台灣投資。」

善哉斯言！近來台灣不僅內部籠罩在各項改革爭議不斷的低氣壓之下，對外也飽受中國的打壓，部分邦交國在中國金錢與勢力的誘迫下，陸續與台灣分道揚鑣；就連天公也不太作美，各大水庫紛紛拉警報，缺電謠言甚囂塵上。在這樣狀況下，張忠謀仍肯定地表示會根留台灣，令人動容！

而且，以台積電在國際半導體界舉足輕重、張董事長一言九鼎的地位，「根留台灣」絕非空口說白話，我們就真的更不應該妄自菲薄了！

（作者為國小教師，嘉義市民）

◎ 邱豐松

台積電董事長張忠謀正式退休，和碩董事長童子賢表示，台積電是真正的台灣之光。從電視上看來，張董事長是有了年紀；不過精神體力智慧看來都還不錯，應足以繼續領導台積電，但他選擇「裸退」，足見他深諳老子說的，「功成、名遂、身退，天之道。」

張忠謀特別提到要「根留台灣」，令人感動。此外，他也挺蔡英文總統，因為他挺民選總統而蔡總統是現任的民選總統，可知他重視民主、自由、政治。

不過張忠謀也提醒政府，要解決三缺（缺水、電、土地）問題。這點，個人認為行政院長賴清德已經在積極解決，也希望賴院長能持續盯緊，別讓產業界失望了！

（作者為退休教師，新北市民）