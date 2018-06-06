自由廣場》向張忠謀致敬

◎ 魏世昌

台積電董事長張忠謀正式退休了。儘管過去台積電因享有相當多的租稅優惠及政府資源卻只做代工，飽受學者批評，也因匯率問題，跟前央行總裁彭淮南唇槍舌劍。但總的來說，張忠謀半甲子歲月投入台積電成就非凡，首開創晶圓代工成功營運模式，對國家經濟發展的貢獻，以及提高台灣在半導體產業的國際地位，絕對是「前無古人後無來者」。一如宏碁創辦人施振榮認為，因為台積電讓世界看見台灣。而素有ＡＩ教父之稱的輝達執行長黃仁勳也盛讚：「張忠謀是世界最棒的執行長之一，沒有台積電，輝達不可能成功，台積電是現代科技產業的基石。」

此外，我個人最欽佩張董事長的是，他不單只是個有理念的企業家，面對國家稅制的不公不義，造成社會貧富差距加劇，他曾不只一次公開主張「資本利得稅應該課稅」，直言富人合法的避稅管道實在太多，政府應該讓收入高的人多付點稅。對於國內災難，台積電也不與其他企業比較捐錢數目，而是以最實際的行動幫助災民，甚至在災區的救災效率高過政府，也令人印象深刻。

台積電將迎來沒有張忠謀的未來，在競爭激烈的全球市場中，是否還能一樣保持先進製程領先的優勢，屢創奇蹟，並積極善盡企業公民責任，大家都在拭目以待！

（作者為工程師，宜蘭縣民）