二○一八年四月間，國際筆會在斯洛伐尼亞的小鎮布萊德舉行和平委員會議。「反對戰爭」是焦點話題。中國的大數據問題以及劉曉波的死亡都在會中引發議論，自由與尊嚴受威脅的中國情境，劉曉波之死留下永恆的傷疤，在在引起關注。筆和劍，和平與戰爭，自由與壓迫，喻示著文化的政治情境。

國際筆會（EPN international）是成立於一九二一年的一個非政治、非政府作家組織，有聯合國教科文組織的Ａ類地位，…無論政治或觀點如何；為言論自由奮鬥，並保護作家免受政治壓迫，在世界一百多個國家有一四九個分會，約有二萬五千名會員，是詩人（poet）、劇作家（playwrights）、編輯（editor）、散文家（essayists）、小說家（novelists），PEN即為首字縮寫。

中國因為幅員廣大，曾有北京、上海、廣州等分會，中國由中華人民共和國取代後，在台灣的中華民國筆會於一九五九年復會，後來對外改為中華台北分會（Taipei Chinese Center）。一九八七年，一群台灣作家曾組成台灣筆會，惜未獲加入國際筆會，後來也無活動，但現在也有台語作家筆會，若以語文的條件或能加入國際筆會，能彰顯台灣的作家形貌。

獨立中文筆會是二○○一年，一群流亡的中文作家和一些中國國內作家、海外中文作家結合的組織，對中文作家或中國作家受到政治迫害，積極聲援。二○一七年，更與瑞典筆會、維吾爾筆會和藏人海外作家筆會舉辦「四筆會平台國際會議」，以「尋求共識空間──沒有敵人、也沒有仇恨」在瑞典的馬爾默，集思廣益。

中國自六四以後，因國際筆會關切中國人權、作家被迫害，不熱中參與國際筆會年會，幾同脫會。這應是中華民國筆會發聲、介入的時機，可惜已習慣以Chinese Taipei身分出場，而且被獨立中文筆會說：常出席年會開幕的第一天後，就不見人影，明哲保身？也未關切作家受迫害的言論自由課題。對於中國打壓作家的狀況，不像獨立中文筆會一樣關切。

在台灣的這個國家，從中華民國到中華台北，就是拒否台灣，寧屈附於中華人民共和國的打壓，仍不共同努力建構自我主體性，中華人民共和國的許多作家流亡在海外，以獨立中文筆會為自由發聲，顯示了筆會PEN的宗旨與作家精神，台灣的作家是否也應該彰顯這種宗旨與精神？！

（作者李敏勇，詩人）