社論》唾棄背離常識常理的政客

立法院剛休會，幾乎一半國民黨籍立委就往中國跑，包括出席「海峽論壇」。中國出面接待的，除了職司統戰的政協主席汪洋外，就是負責對台灣工作的劉結一。其中，「海峽論壇」還傳出主辦的中國國務院台辦要求「事前審稿、照稿演出」風波。要證明台灣政治的不正常，政客脫離庶民的常識與常理，這些國民黨人競相「上京朝聖、交心爭寵」，真是最鮮活的例子。

中國千方百計，從不掩飾它併吞台灣的野心，以常識來說，中國顯然是我國舉世唯一的敵國。中國的敵意，一如台灣人民最近所見，動作頻頻。在國際間，它阻撓我國參加世界衛生大會，斷我友邦外交關係，還以「歐威爾式」的不入流手法，強迫國際航空公司不得把我國列為國家。軍事上，它一再威脅「武力統一」，不斷派出軍機船艦繞行恐嚇，渲染沿岸砲兵演習。對我國內部，它全面滲透，扶植操控親中組織及個人，收買分化顛覆，無所不用其極。

現實上，台灣沒有統一中國的野心，台灣人民也都有此認知。事實如此，主張把民主台灣推向被專制中國統一者，稱其「被統派」，其實比「統派」來得貼切。然而，追求獨立自主是普世人性和權利，個人與國家皆然；「被統派」因而在台灣的民意市場一路萎縮，年輕世代大都「天然獨」，反映了這一當然趨勢。

國民黨失去執政權之後，不但不甘順從民意，在中國政策還倒行逆施。它先是自欺欺人，由蘇起自創「九二共識」，聯共制台，但假的真不了，國民黨政客無人敢在中國表明中華民國，再經馬英九的卑躬屈膝，「一中各表」遭看破手腳，顯已破產。如今，「被統派」的國民黨政客集體「上京」，搖尾乞憐更難看。

這些人西進，時機選在「六四」前夕，對有良知的中國人民真是莫大的侮辱。同一時間，美國國防部長馬提斯充分軍售我國的承諾，中國重申反對，他們也毫不放在心上。尤有甚者，台灣人民看到這幫人前一陣子在中國打壓我國時，攻訐蔡英文政府，口氣及言辭何其尖刻嚴厲，甚至強要蔡政府接受「九二共識」；兩樣嘴臉，醜態百出。台灣人民看得很清楚，把蠻橫恐嚇打壓歸咎台灣，固為中國典型的強盜哲學，國民黨這幫政客助紂為虐，毫無站在這塊土地為人民發聲的政黨或政治人物基本責任感，才最令人不齒。

台灣與中國的關係，從庶民的常識和常理出發，也須改弦更張。二十多年來，我們把至少七成對外投資放在中國這一籃，四成出口集中於對岸，資金、技術、產業大膽西進，造就世界工廠，成就舉世第二大經濟體，也使它有能力在軍事上耀武揚威，恐嚇台灣及周邊國家。近年來它變本加厲，把併吞黑手公然伸到台灣，收買政媒學術演藝界，我國已成中國施展「銳實力」的溫床及最大受害國；年底選舉未到，中國的駭客及假消息卻囂張至極。

我國面對中國步步進逼，國民黨卻視若無睹，黨政要員還競相前去配合演出，如此錯亂敵我關係、與人民站在對立面，顯未記取太陽花及服貿的經驗教訓。另一方面，這一百年老店表現荒腔走板之際，正是從常理與常識檢視並調整中國政策的時機。最近蔡英文宣示對中國「不會再忍讓」，須有具體行動配合。陸委會表明要嚴審中國官員前來我國的申請，從中國官方「閉關鎖島」的反應，顯已打到要害。

現實上，台灣人民最看不下去的，從馬政府時期起，中國官員不分黨政或中央地方要員，公然前來做統戰，我國束手無策；近年來更擴及全面挖資金、技術、人才，連高中優秀生也不放過。同時，包括五星旗滿街跑、匪諜無孔不入、法辦中國附隨組織投鼠忌器，都很讓人民搖頭。相形之下，澳洲最近點名中國「明目張膽」全面滲透，強力檢討情報機構；美國下週起將限制中國學生及研究人員簽證，以反制中國大規模竊取智財權。先進國家如此戒慎恐懼，中國首要併吞對象的台灣，絕無對中國滲透統戰不堅強以對的奢侈，完全執政的民進黨要硬起來。同時，台灣人民眼睛最雪亮，脫離常識、常理，與民之所欲站對立面的政客與政黨，必遭唾棄。