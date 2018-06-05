自由廣場》喜樂島催修公投法 不如催生反併吞法

◎ 范姜提昂

本月十六日，喜樂島聯盟將舉行第一次召集人大會師，而檢視喜樂島行動綱領，第一階段：督促國會八月卅一日前修正公投法。第二階段：明年四月六日舉行獨立公投。第三階段：制定新憲法，以台灣名義加入聯合國。以下建議供參考：

首先，公投法乃各種公投一體適用的程序法，而紅藍集團骨子裡視公投為洪水猛獸，怕北京不悅，那就乾脆直指公投的「抗敵」核心目的，定調為「法律戰」，要求制定包含公投程序在內的「反併吞法」，聚焦於抗擊中國「反分裂國家法」。

其實二○○四年，民視創辦人蔡同榮先生就倡議應制定「反併吞法」，次年完成草案，但以當年時空條件，他比較著重：「二千三百萬人民公投決定」、「國際勢力介入台海三要件」，並未明定「正名制憲建國」包含公投在內的具體程序。

把「正名制憲建國」的公投程序規定在「反併吞法」，便使這個法律成為專為反併吞而制定的公投之特別法。依據「特別法優於普通法」原則，當然優先適用正名制憲工程；何況「反併吞法」當直接依據憲法第二條「主權在民」原則，位階與公投法相同。總之，就建國工程而言，制定特別法便可越過鳥籠公投法。

再者，中國「反分裂國家法」第八條明定「非和平手段」的三要件，以便北京當局可以「依法侵略台灣」，我們自當以其人之道還擊！近年飽受中國滿口「一家親」，卻連「衛生組織」如此人道的領域，也照樣被無差別「殺無赦」的台灣人，當然該要求國會制定「反併吞法」，讓完全看破「一家親」無恥謊言的台灣國民可以「依法建國」！

只有政府才有能力、有公信力辦公投，包含特別公投程序的「反併吞法」是明文規定，只要國會票決認定「國家已經被中國欺壓到法定的甚麼狀況」，國會便可依法授權總統，啟動正名、制憲、建國的公投及相關程序（參見拙作：邦交歸零？「反併吞法」備戰）。

此外，基於多年觀察，提醒「喜樂島」留意以下問題：一、國際慣例，統獨公投若未過，須十年後方可再辦，明年四月辦，似倉促。二、我國傳統，非選人的投票率都很低，不綁大選，堪憂。三、公投命題採是非題或選擇題的結果天差地別，宜實驗後慎重決定。

（作者為資深電子媒體工作者）