自由廣場》從HTC外勞抗爭 看勞動部的怠惰

◎ 官文傑

這幾天台灣電信大廠宏達電的菲律賓籍外勞，因為食宿費用問題，在桃園群眾服務協會等挺外勞收容中心的支持下大肆抗議，要求工廠必須給予免費食宿待遇。其實這個問題，早在十多年前我們即曾向勞動部反映，但因主管官員的怠惰不作為，使得問題在最近更形嚴重，甚至成為挺外勞團體覬覦的標的！更讓人憂心的是此一事件並非個案，事關全國數十萬菲勞雇主及數百億元的爭議，勞動部如再不正視其嚴重性，恐將釀成難以收拾的國際勞工爭議事件！

勞基法明文規定雇主必須給付勞工基本工資以上的薪資，但沒規定必須給予免費食宿，包括台灣勞工都沒有食宿免費待遇；所以多年前勞動部即規定外勞雇主必須提供外勞食宿，最多可扣五千元食宿費用；但菲律賓政府卻吃定台灣雇主，強制雇主必須在勞動契約打上免費提供食宿、免費提供來回機票等制式合約；卻又在我們勞動部規定的「來台工作切結書」上認證，同意雇主可扣二千五至三千五的食宿費用，這也就是今天勞資爭議產生的主要原因。

至於免費提供菲勞來回機票的事，勞動部也曾明文規定，外勞來回的交通費用由勞資雙方協議，但菲國政府依舊將雇主須提供免費來回機票置於制式合約中；我們也多次向勞動部反映，但主管官員迄今毫無作為，聽任事態日益惡化，也讓挺外勞團體有機可乘，甚至趁機謀取鉅額利益！

解決方法其實不難，只要勞動部根據勞基法及就服法製作一份制式合約，再告知各勞工輸出國據以施行，如任何國家不同意即全面凍結該國勞工引進，如此當可消弭外勞的抗議聲浪，也可讓一些利用勞資爭議圖謀私利的團體無計可施！

其實，目前已有很多台灣年輕人出國打工，我們沒聽說過外國雇主會支付台灣青年來回交通費用，也沒聽過雇主會免費提供食宿，更沒聽說仲介費可以分期付款；我們同意外勞來台打工必須照顧他們的權益，但台灣雇主及勞工的權益也必須兼顧；所以我們積極呼籲勞動部必須有所作為，趕緊修正必要的措施，撤換失職官員，尋求專家學者協助，讓外勞爭議事件盡速落幕，也讓我國的外勞政策能步上正軌！

（作者為前台北市、新北市就業服務商業同業公會理事長）