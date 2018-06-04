鏗鏘集》蔣經國為什麼在睡覺？

國民黨最善牽拖，它的所謂精英，在失去政權後，有一票人感恩蔣經國，更有人提到他便落淚，但對蔣經國的「黨魂」卻選擇忘記，為批蔡英文，不惜連帶清算蔣經國。

白主席善哭，江啟臣拿中山獎學金善胡扯，丁守中是連戰的學生，留美博士，愛脫線，歐鴻鍊因為原產地台灣，當了凡事看中國臉色的「外交部長」，統媒是蔣經國保護政策下的反共報紙，這票人都在清算蔣經國。

布吉納法索的重要性，比起美國微不足道，要質問蔡政府何時得知斷交訊息，合情合理，但白與江失格，選擇「酸」蔡英文在斷交之前還在「賣荔枝」，這和指責蔣經國，美國即將宣布斷交，他卻還在睡大覺一樣荒謬。

歐鴻鍊露出政客嘴臉，嗆聲「有本事你去追求獨立啊，沒本事去罵人毫無意義。」他忘了國民黨曾動員「青年反共救國團」，把美國副國務卿克里斯多夫打得頭破血流，而蔣經國鄭重宣示「絕不與共匪偽政權談判，絕不與共產主義妥協」。

蔡英文外交以事關台灣生存的大國及鄰國為重，提升了蔣經國求之不得的美國關係，要競選台北市長的丁守中，卻在罵台灣是「狗」，勸台灣不要成為美國的「看門狗」，這口氣與毛澤東罵蔣幫是「美帝走狗」如出一轍。

中國政協主席汪洋，刻意選在布吉納法索斷交當天，會見統媒訓話，要他們「順應歷史潮流…反對台獨分裂，講兩岸一家親的故事」，聽訓者不知回應，只猛作筆記，這種媒體根本沒有格調可言！

「國難當頭」，金門籍立委居然可以帶十個國民黨立委，到北京正襟危坐，聽劉結一訓話。他們還記得蔣經國嗎？

要牽拖，誰不會？

（作者王景弘，資深新聞工作者）