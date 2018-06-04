社論》從印太風雲回顧六四風雲

一九八九年六月四日，中國政府出動武裝部隊，屠殺天安門的抗議民眾。將近三十年來，「六四」成了北京黨國的禁忌，但愈是不讓「六四」公諸於眾，這個政治象徵符號就累積了更多的民主欲求。如果中國人真如北京當局所宣傳的那麼偉大，那麼，「六四」總有一天會成為顛覆一黨專政的總號召。正因如此，「六四」在中國被徹底清洗，日前香港政府教育局公布的「初中中國歷史」課程修訂大綱，香港史被融入中國歷史主題，而且包括「六四事件」等敏感議題也被清洗，目的何在，不言而喻。

「六四」風雲以來的歷史，見證了民主國家的「中國夢」是黃粱一夢。一九七○年代末期，鄧小平主導改革開放，民主國家普遍樂觀認為，中國將由經濟發展而觸動政治改革，這個十四億人口的大國不但將融入市場經濟，也將走出極權主義國家的陰影，沐浴在民主、自由、人權的陽光下。曾幾何時，鄧小平之後，江澤民、胡錦濤的軟威權主義傾向，雖然政治改革依舊是口號勝於行動，民主國家的「中國夢」還是充滿浪漫色彩。然而，西方的「中國夢」，近來卻因習近平的「中國霸權夢」而紛紛驚醒。習近平完全掌權，「大國崛起」指向建立宰制亞太、影響力擴及全球的「一中帝國」，為此也不斷以中國價值顛覆普世價值。歐巴馬沒有看透習近平的本質，川普卻看透了以往美國甚至西方的中國政策不啻養虎為患，於是，傳聞多年的「即將到來的中美衝突」，逐漸成為真實。

民主國家的「中國夢」醒了，台灣的地緣政治為之改觀。民主國家陶醉在「中國夢」期間，台灣除了民主的故事廣為人知，戰略角色卻相對淡化，因為「中國正在改變」，它終將從猛鷹變成和平鴿，中國人民的處境也將改善，所以，只要兩岸能和平解決分歧，獲致雙方都能同意的方案，「台灣議題」不必出現在國際政治的檯面。當然，事實已經證明，這是兩種本質不同的「中國夢」的互相誤解。民主國家的「中國夢」醒了，也迅速反映在對台灣之戰略價值的重新肯定與提高。日本的「日本台灣交流協會」正名等，美台的軍政交流升級、ＡＩＴ內湖新館落成、太平洋司令部改為印太司令部等，新的劇本一直在展開。中國對台灣威脅升級，台灣卻獲得更多國際奧援，從而導致北京的戰略焦慮而對台灣出之以更多的襲擾。可以說，小英政府的機會與壓力兼具。

面對風雲變化，台灣應該自信地看到，「維持現狀」的外部條件已經不同了，「維持現狀」也應採取動態平衡的政策操作。當美國一再抨擊中國「改變現狀」時，假使台灣還在以靜制動「維持現狀」，將「現狀」僵固地定義在環境變化之前的時空，很可能淪為印太戰略抗衡「中國霸權夢」的弱環節。就此而言，經過北京一再外交割喉之後，小英政府強調「不再忍讓」中國蠻橫行為，駁回指標性退離職人員赴中參加對台宣傳活動之申請，嚴審中國公務團申請來台統戰，清查台灣媒體、政治人物遭中國收買的情況，皆屬為所當為的自衛機制；而持續鋪陳「新南向政策」，既與印太戰略接軌，也扭轉經濟連結中國之失，乃台灣的突圍機會；軍隊之「保密防諜」尤屬至關緊要，否則台灣淪為戰略盟友軍事機密外洩的缺口，簡直害人害己。

抗衡「中國霸權夢」，首當其衝的台灣，儘管不是衝鋒陷陣的角色，也要在腳程上與盟友亦步亦趨。美國ＡＢＣ電視網報導，美國國務卿龐皮歐將撤回國務院亞太助卿董雲裳的提名，川普政府不少官員認為她對北韓、中國太軟弱，這次美國與北韓的談判中也被邊緣化。而「經濟學人」與「紐約時報」先後指出，標誌美台關係新願景的ＡＩＴ內湖新館落成，國家安全顧問波頓可能來台觀禮。上述報導，符合川普政府的動態，如果屬實，川普對中對台的戰略就更加清晰了。印太風雲起，朝野切勿糾葛於國內壕溝戰，忽視了外交突圍的難逢機會。