自由廣場》「剩藥減免」減少浪費

◎ 黃瑞培

健保署為加強重複用藥控管，六月起針對重複用藥核刪藥費，從十二類擴增至六十類、四○八四項藥品，重複領藥須自費。該署也擬取消慢性病連續處方箋免部分負擔優惠，超過一百元藥品部分負擔為廿％，每次拿藥最高須負擔二百元。

健保一年藥費約一千六百億元，但每年被丟棄的藥品多達一百九十三公噸（逾五億顆藥），其中不乏尚未開封的過期藥。重複用藥，不僅浪費資源，更攸關用藥安全，健保署透過雲端藥歷把關，從源頭管制重複開藥、領藥，誠為必要。

然而，醫療具有高度不確定性，常因病情轉變而調整處方，藥品剩餘亦屬無奈。因此，如何善用民眾的剩餘藥品，不至於舊藥還在、新藥又開，更是當務之急。否則，這些囤積藥品，久而久之依舊進入回收桶，也增加環境負擔。

由於藥品不同於一般商品，不容民眾進行轉讓、交換；即使將剩餘藥品送到藥局回收，基於安全考量，無論是否在效期內，仍會作廢棄處理，難以再流用給其他患者。

筆者建議，民眾持處方箋至藥局領藥時，可同時將本身尚未服用的相同處方、劑量藥品，連同藥袋或藥盒包裝，送請藥事人員檢視，若品項、劑量無訛，且藥品也在效期內，則毋須再調劑該藥品，僅需調劑其他品項及不足數量的部分即可。如此不僅有助消化閒置藥品，節省藥物資源，也讓民眾透過藥事專業諮詢，確保用藥安全。

為鼓勵民眾珍惜使用剩藥，建議可酌予減免其健保藥品部分負擔；另由於藥事人員核對剩餘藥品，遠較單純調劑來得耗時費事，為鼓勵藥事人員配合，健保除應支付其藥事服務費外，該件則不予計入藥事人員合理調劑量。

（作者為高階醫管師，台南市民）