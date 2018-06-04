自由廣場》別放任「王祿仔場」傷害老人家

◎ 吳一忠

有鑑於「王祿仔場」四處流竄，老人家受到不少荼毒，嘉義縣府去年展現取締的決心，祭出高額檢舉獎金，但似乎效果不彰，鄉下地區和第四台依然，可見非法賣藥的猖獗。

據統計，台灣洗腎患者居世界第一，「王祿仔場」和電台賣藥絕對是主要因素。鄉間醫療不足交通不便，加上醫藥知識欠缺，正適合「王祿仔仙」及地下電台的發展。這行業多「隱於市」，美其名是邀請鄉民來聽「健康講座」，先送給會場鄉民日用品等小禮，江湖郎中又深知討好老人家的步數，舌粲蓮花加上體貼入微，還可累積點數贈送禮品，連家母都難以抗拒。重要的是，會場安插「內應」，「見證」產品功效，並製造搶購假象，軟功加纏功，老人家們很難抗拒。

某次送長輩掛急診，醫師問診後告知吃了太多偽藥，叮囑必須停止服用，否則就要洗腎了。回家後我找出數十罐在王祿仔場及電台買的藥，悉數送到醫院回收。沒想到出院後她又偷偷地買，還藏了幾罐在衣櫃，直到往生後家人才發現。

「王祿仔場」的現象存在數十年，影響民眾健康甚鉅，政府卻一直拿不出有效的方法杜絕，這些人變本加厲，鄉下純樸的老人家受害，叫人於心不忍。政府除了發放檢舉獎金，實應大刀闊斧，嚴查重罰，並斬斷違法「王祿仔場」的通路，才是釜底抽薪之法。

（作者為榮民，嘉義縣民）