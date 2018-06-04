自由廣場》回應「假消息比核食還危險」

◎ 劉黎兒

關於今天退休工程師劉先生投書指現在有越來越多假消息，點名本人，但文內所舉狀況，除了三行外，都跟我寫的文章無關，甚至跟我的文章內容一樣，我寫的有哪句是假的或錯誤的嗎？怎可隨便栽贓我寫的是假消息呢？作者顯然對核食現況不了解，只想拿政治大帽子罩在根本不贊成核食公投化的我身上，令人無語。

我簡單回應如下：

一、我指出核食絕對非如政府或監委張武修說的「世界只剩中國跟台灣在禁」、「歐美等先進國家都已開放了」，都是不實的謊言，因為根據日本農林水產省今年最新報告（http://www.maff.go.jp/j/export/e_info/pdf/kisei_all_180222.pdf），歐盟及美國等五十四國都擔心輻射傷害（農水省故意把歐盟廿八國當一國計算），還在管制日本食品。

二、各國禁止日本核食方式原本不同，有如美國列舉式（美國FDA99-33至今依然禁福島生乳、米等）、區域管制式，也有至今只要日本食品都禁的；像中國近乎全面禁運，除十都縣（宮城、福島、茨城、東京、埼玉、新潟等）禁運外，其他要求產地及輻射劑量雙證明。

三、台灣從災後對於福島酒類一天也沒禁過，因為酒是財政部管的。

四、國際從去年的六十國禁日本核食變成今年五十四國禁，當然有阿拉伯國家解禁，這些國家進口日本食品量跟台灣一樣嗎？

五、福島米等是加了大量鉀肥來遮蓋放射性銫，還是含輻射物質，只是超高速檢測沒超標而已，農家也不想給自己子孫吃「鉀米」等，即使賤價，日本人也不大買；台灣有必要特地解禁讓不肖商人去搜刮來餵食台灣人嗎？

（作者為旅日專欄作家）