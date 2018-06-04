自由廣場》傅鐘的六四回響

◎ 邱延譽

六四紀念日前夕，有中國維權人士來台灣尋求救援、天安門母親及多位異議學者遭中共軟禁跟監…，廿九年了，中國距離民主紀元還是那麼遙遠。

一九八九年暮春，中國大學生們關心國政，要求政府控制通膨、處理失業問題、解決官員貪腐等，並在北京天安門廣場抗議靜坐 ，人數最多時上百萬人，卻遭鄧小平下令以武力鎮壓。六月四日，當三十萬解放軍包圍北京時，一群群「國家未來的希望」慘遭機槍坦克的獵殺。

華人世界最震驚的，莫如將要「回歸祖國」的香港。當時支聯會號召香港各界，在跑馬地發動了一百五十萬人的大遊行（那年香港人口僅五百六十八萬）聲討中共暴行。此後每年六四，香港人都不忘舉行悼念遊行，還有維多利亞公園的燭光集會。

一九九○年，也是春天，台灣爆發「野百合學運」，李登輝總統邀請靜坐的青年代表們到總統府協商，允諾召開國是會議、解決憲改問題。懷柔的處理方式，或許與中共政權在天安門血腥鎮壓的殷鑑有關。這是中、台兩國青年爭取民主、幽微的歷史連結。或許也是日前台大傅鐘下出現「平反六四」、「尋找坦克人」、「悼念劉曉波」、「釋放李明哲」等布條或海報，引人注目與討論的主因。

「野百合學運」開花結果，台灣成為華人的民主典範，二十四年後台灣青年更在「太陽花學運」期間拯救國家於旦夕之間。可是，「六四」在中國的傳媒、互聯網及教科書上仍然是個禁忌。甚至今年五月，港史新課綱首度合併中國史，課本裡就沒有六四。實實在在一個不敢正視自己、又怕人民說話的國家，難怪每年對內的維穩經費遠超過對外的軍事支出。

至於香港，在北京宣稱「一國」高於「兩制」那刻起，就宣判了「港人自治」的死刑。去年七月，中國外交部發言人陸慷，公然撕毀一九八四年簽署的「中英聯合聲明」，背棄了讓港人享有政治自由與司法獨立「五十年不變」的承諾。二○一三年以來，香港新生代歷經反國教、反政改和雨傘革命的洗禮，激發了「準民族主義」和「二○四七香港自決」的新訴求。彷彿隔著風雨，他們聽到那年六四的鐘聲…。

（作者曾任國家電台記者，高雄市民）