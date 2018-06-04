自由廣場》給台大的聲譽一點鼓勵吧

兼談高中生赴中國上大學

◎ 林子堯

近年來台大因不少爭議鬧得滿城風雨，在台灣內部引來相當多的對立衝突，已重挫台大在國人心中的信譽。然而根據英國泰晤士高等教育（THE）所公布的：二○一八年世界大學聲譽排名（World Reputation Rankings），該份報告僅列出前一百名的大學，而國立台灣大學聲譽與去年名次相等，排名世界五十一至六十名。在各方冷嘲熱諷的聲浪之中，這應該是對於台灣高教品質及聲譽的一點肯定。

這份研究主要是由世界一流學者，以心中偏好選出十五所大學後綜合的排名結果。固然研究報告指出，亞洲的學校似乎支持來源也大多是亞洲的大學，但顯見即使是亞洲學界都對台大是多所肯定。綜觀這份排名，亞洲最具聲譽的大學是歷史悠久的日本東京大學，再來才是北京清華及北京大學。而台大經費僅是中國前二所大學的六分之一，但排名能相去不遠，經費是台大數倍之多的浙江大學、上海交通大學聲譽則都不若台大。這顯見台灣在高等教育深層實力之扎實，絕非是金錢即可對堆砌出來。

這幾個月，各方炒作之下，彷彿台灣高教已經一蹶不振，加上對岸中國祭出各種金錢以及優惠政策，好像台灣高中生只剩下棄台灣而赴中國讀書的唯一選擇。然而，世界大學聲譽排名的研究報告就指出，中國的大學聲譽有下滑的現象，似乎過去有些被高估。台灣學生若真想到中國就學，真的必須多做功課，三思而後行。

從世界聲譽排名的介紹可以看出，一所大學的價值，絕不單只是領導層峰，也絕非金錢數字，而是它可以帶給這個世界和社會什麼貢獻。傅斯年當年留給台大的這一句：「我們貢獻這個大學於宇宙的精神」，這應當才是台灣發展高等教育的初衷。既然世界大學聲譽排名對台大多所肯定，我們對台灣的高教發展更不宜妄自菲薄。即使我們的高教經費不是全球百大，但創造出來的品質，依然可以放眼全球。

（作者為台大研究生協會研究生代表、國發所碩士生）