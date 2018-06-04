自由廣場》（青年時評）平心靜氣看國民黨立委「進京」

◎ 彭孟濤

近一個月內，蔡政府連丟兩個邦交國，「雪崩外交」已然成為部分媒體的慣用詞，但國人反應卻普遍冷淡，畢竟從喪失聯合國席位到與美斷交以來，國際處境艱難早已司空見慣。何況與美日等重要大國的實質關係，才是台灣存活至今的關鍵。近兩年來，包括「日本台灣交流協會」的更名、美國國會通過「台灣旅行法」和「國防授權法」等跡象，都顯示了台美和台日關係持續加溫，這也是中國不斷升高打壓力度的要因。

不過，每當中國以外交手段霸凌台灣時，國民黨的反應卻總讓人匪夷所思。他們從不去譴責霸凌者，反而替施霸者幫腔，檢討被害者，例如：批評政府不接受北京要求的「九二共識」。他們堅信，兩岸關係改善有助於拓展外交，馬政府就是靠這個「通關密語」，才維持住邦交國，爭取到「活路外交」。

問題是，中國對台終極目標是「和平統一、一國兩制」，為了達成目標，壓縮都來不及了，怎麼可能真心給台灣什麼外交空間？就算馬政府取得些微的空間，也是用犧牲台灣主權換來的。而他們視為靈丹妙藥的「九二共識」，在北京的定義下就是「一中原則」，他們幾位前主席到對岸也是這樣附和對方的。二○一四和二○一六年的大選相當程度代表人民向親中路線說不，國民黨人卻依然故我，還不時與中共隔海唱和，讓人不禁感慨，有這種最大在野黨，還需要敵人？

（作者為政治大學台灣史研究所碩士，台北市民）

藍委秀下限

◎ 林玉真

近期，中國連奪我兩個友邦，還施壓眾多國際航空公司以「中國台灣」名稱來矮化我國格。更有甚者的是中國戰機、戰艦頻頻繞台騷擾，侵門踏戶成了常態。

值此多事之秋，正是國人要上下一心、朝野當鄙棄成見共禦外侮之際，藍營立委卻於立院休會後馬不停蹄揪團奔赴中國，恬不知恥地面見以甜言蜜語迷惑台灣人心、以實際行動打壓台灣主權和國際地位不遺餘力的中國官方人士，真可謂是秀下限到了極點。

中國國台辦主任劉結一對藍委們所諭示的「九二共識」、「兩岸一家親」、「祖國和平統一」等統戰詞彙，經台灣民主選舉證明，早已不被台灣主流民意所接受。因此國民黨若有捍衛台灣民主自由的決心，藍委們就該直駁中共高官的併台言論，而不是以正襟危坐之姿恭聽聖訓。

藍委說此行不會涉及國共之間的談判，主要是關懷台商、台生和台青，了解他們有何需要，並尋求搭起服務平台的機會。但是中國與台灣官方目前關係處於低盪期，藍委想藉由炒熱「國共平台」的合作模式，以規避政府間主權平等的正常往來模式，只會讓國民黨坐實了與敵方裡應外合、破壞台灣國家內部團結的惡劣形象。

藍綠之間縱有競爭，那也是在民主選舉下的理念、政策之爭。贏者上台執政，敗者下台反省，尋求下一次的勝選來重返執政。因此無論孰上孰下，都是在台灣民主自由所保障的制度環境裡。

但是中共治下的中國是一個「低法治、低人權、低自由」的「低端國家」，所以藍營與中共過從甚密，無異於是「與狼共舞、與虎謀皮」，會給台灣帶來「專制獨裁」、「斲傷民主」的風險。

藍委們若要繼續秀下限親中媚共，而不知幡然悔悟的話，那麼台灣人民在選舉時要擦亮眼睛，別把選票投給國民黨，阻止國共聯手打壓台灣，好讓民主之花繼續綻放在台灣的自由沃土之上。

（作者為高中教師，台中市民）