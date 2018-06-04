自由共和國》魏耀乾／續 敬答明敏仙「外行談軍事」第二、三、四、五問

魏耀乾／民進黨創黨元老

二、中國「軍事專家」豪語「台灣問題七十二小時即可解決」…我國高層以苦笑斥之。

答：日本多位退將一致說「日本防衛隊四小時即能全面癱瘓中國海軍」，有美國的將領說「美軍的實力絕對能在三十六小時內摧毀全中國軍力」。近日甫來台灣訪問、曾經參加過阿富汗及伊拉克戰役的美國某高級飛行官說，以他了解的台灣軍事防禦網，他一旦闖入台灣的防禦網，一定很快就被打死。台灣防衛性火力在美國軍售及以色列合作研發下之「不對稱戰爭」的戰略武器之強度，台灣政府高層不宜洩露，當然只能「苦笑斥之」。

三、二千多顆飛彈…使台灣原來政府解體⋯台灣「獨立政府」…建國制新憲。

答：宣稱「二千多顆飛彈針對台灣」。（一）發射得出來嗎？（二）射得準嗎？（三）憑什麼？誰敢下令打？（四）有的恐怕一扣扳機就自地爆炸，炸死自己。（五）如果打了，難免引來台灣的反擊，中方承受得了嗎？

一旦真的全面開打（戰爭開始），經貿衝擊之大，可以想像！另外美日根據安保條約集體自衛權和美國根據台灣關係法及國防授權法，會袖手旁觀嗎？以美國的國家利益及世界超強的威信，不可能不介入，加上美軍戰略武器的質與量，中國絕對不是對手。因此「使原來台灣政府解體⋯」是不會因二千多顆飛彈發生的。

四、據說中國是有暗中計謀「斬首」蔡英文的。「斬首」的確是廿一世紀美軍最新戰略思想的行動標的。西元二○○三年斬首伊拉克總統海珊即是最典型的範例。其他還有針對性的捕抓利比亞的獨裁者格達費、蓋達組織的首領賓拉登。「斬首」的戰略目的首在革除該政權及其首腦，次則減免大軍對決、大量兵員傷亡和傷及無辜平民。料前些時期北韓首腦金正恩必接收到將如上述三位首腦人物被「斬首」的訊息，才瞬間改變長期一貫高傲的身段。

五、中國軍隊專家又說「解放」台灣，要五十萬大軍登陸…台灣海峽一百三十公里⋯美、日海空有可能不立刻斷絕其海空補給線嗎？

答：（一）中國共產黨與中國國民黨本質是雙胞胎，系出同源。「解放」台灣的政治口號猶如三十年、五十年前國民黨政權的「反攻大陸，解救同胞」、「光復神州，拯救水深火熱的人民」，還有「三民主義統一中國」，也有「國家統一綱領」。（二）毛澤東曾有感而發的講過：「美國帝國主義沒有崩潰以前是不可能解放台灣的」。（三）假設若真以「五十萬兵員渡海或空降來台灣」，可以說是飛蛾撲火，是軍事文明第二波的戰略戰術來挑戰第三波的軍事武器。試想面對台灣配備的第三波文明的海基、陸基和空基的戰略飛彈防禦網，中國運兵的機、艦等於鐵棺材。（四）美國的台灣關係法及國防授權法對台灣和平安全的保證威信及美日安保條約之集體自衛權的揭示，美日應會聯兵阻隔「解放軍」包括「二千多顆飛彈」於台海中線及台灣周遭維護任何外力破壞亞太均勢和平的現狀。