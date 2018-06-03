自由廣場》怎麼會通過這項預算？

◎ 李南衡

中國「天網」監控系統無所不在，現在已經有一億七千萬個監控鏡頭遍布全國各地，當局計畫在未來三年再安裝四億個。這種「智慧性人臉辨識系統」，以一個市來講，先得照全市市民的相片，而後任何一個市民在街上走路，若要鎖定某一個人，隨時都可以分析出他的年齡、性別、種族、表情、聲音。更恐怖的是，只要追蹤一個人的臉，隨時可以對應到他的身分證，甚至他過去一星期的行徑路程；也能夠做人和車子的匹配，同時，在人臉匹配上還可以包括親屬關係的匹配，更可以做他經常接觸人員的匹配。當這種「智慧性人臉辨識系統」攝影機佈置到一定的密度時，也可以查出某一個人經常跟那些人在一起。

「智慧型人臉辨識系統」這麼厲害，任何一個自由生活慣了的人一定會驚惶、一定會厭惡。但是獨裁政府一定會告訴你，一個人若行得正、光面正大、不做壞事，那會害怕被照相追蹤？對獨裁者，不必問他的身分、親人朋友都被看透透都被控制會高興嗎？你只要問他，他的電話整天都被監聽，會覺得無所謂嗎？就像《一九八四》小說裡所描述的「老大哥」在看著你！

柯文哲明年要裝一萬兩千支「智慧性人臉辨識系統」，而姚文智反對裝。年底市長選舉，你要選那一位？更嚴重的是，主張「兩岸一家親」的柯文哲，若是親到全套機器都向中國買，然後將所有的資料都送給中國，看你怎麼辦？奇怪，台北市議會怎麼會通過這項預算，難不成台北市議員都睡著了？台北市民要不要被中國式「天網」監控，年底市長選舉你可以選擇。

（作者為作家）