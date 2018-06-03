自由廣場》司改不必討好任何人

◎ 莊勝榮

司法院提出修法草案，包括濫訴、惡意訴訟、不正當目的、沒有事實或法律依據的當事人、法人代表人、訴訟代理人，要處罰鍰十二萬元。五百萬元以上財產訴訟強制律師代理。最高法院法官、最高行政法院法官各減為十四位及七位，為特任官，由遴選委員會選出二倍名額，再由總統任命。這些改革有些良善，有部份像早期廟前的王祿仔仙，說說可以但做不得。

濫訴在法院是最可惡的行為，浪費自己及對造生命，也浪費司法資源。問題是一般人若沒有請律師，狀紙不會寫，看不出法律依據，能認為濫訴嗎？答案非也。所以，是否濫訴，並非一開始狀紙寫得不好就認為濫訴，而是叫他補理由或依據，一段時間也補不出所以然，客觀上有濫訴的情形才能處罰。甚至法官發現，根本是憂鬱症或躁鬱症發作胡告，才能裁定駁回並處罰。簡單講，濫訴與否應慎重從嚴認定，因為跟憲法訴訟權有關，不得站在法院角度，為了減少案件及法官負擔，輕率認為濫訴，否則有違憲之虞。司法改革可不是王祿仔仙打拳賣膏藥。

最高法院包括民刑事的案件，許多經過一、二年還沒有結案，沒有日出條款，貿然減少為十四人，這些未結案件難道要再等三年五載嗎？還是送到焚化爐？這是哪個天才想的法子！最高院及最高行法官改為特任官與否，不是重點，問題在於年金改革及法官得不到尊嚴，不少優秀法官退休，導致青黃不接，如何加強他們的最後審陣容及提升功力才是重點。不是打拳賣膏藥討好立委，請他們當遴選委員，也不是改為特任官，實力就會提升。除了多讀書多思考，博學審問，慎思明辨篤行，提高終審功力，並迅速結案，別無他法。司改不必討好任何人，以老鷹的高度看下來，迎刃而解，心態正的一切就正，反之，處處討好，心態不正，就會像王祿仔仙，遲早被看破手腳。

（作者為律師）