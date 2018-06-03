自由廣場》假消息比核食還危險

◎ 劉振乾

中選會在五月二十九日通過「反核食公投」的審議，這議題隨著年底選舉的炒熱，看來資訊市場上會有越來越多的假消息出現。

留日作家劉黎兒五月二十九日在自由時報發表《台灣無須隨中國起舞 食安立委歪理挺核食》一文。文中提到「核食絕對不是如政府說的『世界只剩中國與台灣在禁』，這都是不實的謊言。根據日本政府農林水產省網站今年最新報告（附網址），歐盟及美國等五十四國都擔心輻射傷害，還在管制日本食品，…」。

筆者按照劉黎兒文中的網址上網查看。美國採用的是「列舉式」禁止進口，表內沒有的就可以進口，比如福島的桃子與牛奶就可以進口。二○一七年九月二十二日美國對於福島縣等五個縣的牛奶與乳製品等，不再需要提出「不違反美國食品安全基準的證明書」就可以進口。

歐盟採用必須付有政府發行的輻射證明書才可以進口，且是「列舉式」，而表中列出的是：蘑菇、水產物（其中有些列出魚名者除外）、大豆、柿、一部分的山菜類。也就是表內沒有的，比如福島的米、桃子等不必付證明書就可以進口。

歐盟放寬對於福島產米的限制，二○一七年十二月一日開始實施。

農林水產省二○一七年十一月二十一日發表沙烏地阿拉伯解禁日本食品管制。過去對於福島與宮城以及東京都等十二縣的食品，要提出「放射性物質的檢查證明書」才能進口。即日起不需要此項證明書。

這些成果如何得來的？以稻米為例說明。福島縣政府對於稻米檢查採用每袋檢驗，每年都要檢驗約一千萬袋，所需經費高達約六十億日圓。從二○一四年開始未檢驗出超過每公斤一百貝克者。而二○一六年則是一千萬袋中，只有五袋是超過每公斤五十一貝克，成績非常好。

福島縣其他穀類、蔬菜、水果、牛奶、肉類、蛋類、牧草、海產物等八類，在二○一六年年全數沒有超過國家標準（100 Bq/kg）http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/36021d/monthly-report.html。

二○一三年，荷蘭王室晚餐餐桌上出現了日本清酒（主要原料為米），二○一七年日本首相安倍晉三宴請美國總統川普的國宴上，亦有一款日本酒受到矚目。這兩支日本酒的共同特質是：都來自福島。

發生311的福島第一核能電廠位於大熊町與雙葉町。其中大熊町南部的大川原地區二○一八年五月九日有約二十名農民種下「可以銷售」的稻秧。

該地區預定明年春天解除「避難指示」。從二○一四年大熊町公所就確認除染的效果，並實施試驗栽培（收穫的稻米原則上要廢棄）。生產稻米的輻射檢查都低於中央政府規定的每公斤一百貝克的基準值。

從今年起改為「實證栽培」，收割後的稻米將在大熊町主辦的活動中推廣銷售。

日本連福島第一核能電廠所在地的大熊町所種的稻米都可以上市銷售，台灣還在禁所謂的「核食」。真有天壤之別。

（作者為退休工程師，台北市民）