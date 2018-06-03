自由廣場》「五星旗」比「國旗」自由？

◎ 陳和文

民進黨透過黨務系統，協助公民團體連署多項提案，包括「是否同意立法規範，禁止公開展示及懸掛五星旗等境外敵對勢力的旗幟？」筆者認為，以目前兩岸情勢，立法禁止公開懸掛五星旗，合情、合理，更符公平及對等原則，何錯之有？

中國至今仍將台灣視為中國的一部分，以及不聽話的敵人，在外交上極力孤立台灣，在國防軍事上持續威嚇台灣，雖然在經濟及文化上有所交流，但整體而言，兩岸仍是處於「敵對」狀態，應無爭議。

況且，中國根本不承認「中華民國」的存在，更不容許中華民國國旗出現在國際上任何場合，遑論在中國土地上展示或懸掛。既然中華民國國旗無法在中國受到基本的尊重，如何放任五星旗在台灣公開展示或懸掛？如此不平等待遇，台灣人民還要乖乖忍受嗎？

有人認為，禁止五星旗公開展示或懸掛，可能違反「言論自由」，論述顯然本末倒置，避重就輕。殊不知，言論自由本應受到限制，尤其不能侵害國家或公眾利益，試問，在中國揮舞中華民國國旗，中國會尊重你的言論自由嗎？

（作者為公務員）

◎ 陳啟濃

全世界各國，不管跟台灣有沒有邦交，他們的國旗都可以在台灣自由飄揚，唯獨中國的五星旗，不能用民主的理由毫無管制。

中國對台灣具有敵意，一直不將台灣視為國家，並且武力威嚇，在國際社會上打壓，對於台灣二千三百萬的人民，嚴重侵犯到人權。對於中國這樣打壓民主與人權的極權國家，五星旗代表的就是中國的勢力所及，如果台灣放任五星旗到處飄揚，就是放任中國對台灣的蠻橫與欺凌。

再說民主並非無限上綱，民主的意義在於運用民主方式，確保人民的自由與權益，如果用民主的名義，強制散佈、宣傳與保障侵害民主的國家政權，這是假民主之名，行反民主之實。

再者，中國不讓我們的國旗出現在國際場合，更不能出現在中國的土地。從尊重與平等對待的立場來看，禁止五星旗出現在台灣，絕對是理由充分，而且符合國際上的慣例。因為中國和台灣的關係，因為中國的敵意，等同於是「準交戰國」，敵方國家的國旗，怎可讓它自由在台灣出現。

最後，國民黨更該反對五星旗，因為中華民國本來就是被中華人民共和國取代，這面五星旗公然在台灣出現，是對中華民國最大的侮辱與挑釁！

（作者為水里國中校長）