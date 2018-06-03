自由廣場》拿「中華民國」沒辦法？

◎ 莊博文

數年前去英國旅行，入境時被入境官問到，你是在台灣還是在中國工作？

幾年後去北歐旅行，某次因為大眾運輸停駛，我拿著護照向旅客服務櫃台請求協助，當聽到對方跟旁邊的同事說，這位旅客需要我們提供證明文件，好讓他回到「中國」之後可以申請保險時，忍不住馬上「反映」：我來自台灣，不是中國。

筆者當下並沒有生氣，不是因為出國旅行越多次，越能感受到台灣的國際處境艱難，而是我可以感受到、也相信他們其實並沒有惡意，更何況，台灣的護照上頭，本來就清清楚楚印了CHINA，雖然前面還有REPUBLIC OF幾個字。只不過，你真的期待外國人都了解，一九四九年是因為發生了國共內戰，所以兼具人類的救星、世界的偉人、自由的燈塔、民族的長城等多重角色的某委員長不得不「移防」台灣，所以對岸是專制、獨裁的中國（雖然號稱人民共和國），我們是自由的「中國」這段歷史？你真的覺得外國人會在乎、會有興趣知道？

我只想請問綠營的政治人物，人民讓你們完成台灣歷史上第三次政黨輪替，而且躍居國會第一大黨，貨真價實的完全執政，如果把國人護照上的中華民國這四個中文字換成台灣，或者把REPUBLIC OF CHINA這幾個英文字拿掉，只保留TAIWAN，這種程度的事情都「窒礙難行」、都做不到的話，那又何必奢談什麼重返聯合國？

（作者為軟體工程師）