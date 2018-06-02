社論》敵友不分如何讓美國再度偉大？

川普全面掀起戰火的作法，可能造成全球保護主義，甚至孤立主義的滋長。（路透）

美中貿易戰火延燒之際，另一個重大國際經貿爭端，美國政府加徵進口鋼鋁關稅議題，亦是烽火四起。川普政府日前宣布，由於美國和歐盟談判失敗，也未和加拿大、墨西哥完成重談北美自由貿易協定（ＮＡＦＴＡ），三大盟友兩個月的鋼鋁稅豁免予以終止，從六月一日起從加拿大、墨西哥和歐盟進口美國的鋼鋁將和其他國家一樣，分別被加徵廿五％、十％關稅。而歐盟、加拿大與墨西哥則揚言將採取相對的報復措施。貿易爭端已由美中之間的對決，蔓延至美國與傳統盟邦之間的爭執，貿易戰陰影籠罩全球。

川普參選之初，高舉美國優先旗幟，對內期盼引導製造業回流，對外則以報復與談判手段解決不公平貿易與龐大的逆差，藉以增加就業，並確保美國高科技產業的領先地位。川普誓言，其他國家不能再佔美國便宜，盜竊美國智財權，偷走美國民眾的工作機會。即便此種訴求顯然反映全球化潮流之下美國貧富差距加劇，中產階級萎縮，形成兩極化社會的民怨，因此使素人川普得以脫穎而出，當選舉世第一強權的領導人，但外界仍認為以美國作為全球唯一超級強權的地位與高度，以及長期奉行民主制度、自由貿易與市場機制，應不至於退回保護主義堡壘，掀起全球貿易戰火。甚且，美國追尋公平貿易，解決智財權，振興製造業，亦應鎖定其主要經貿對手的中國，而非大張旗鼓，波及盟友，形同向全世界開戰。

然而，事態發展至今，卻令人錯愕不解。川普不僅緊咬中國不放，展現強勢作為，對日本、歐盟、加拿大等主要盟邦亦不肯輕輕放過，同樣施以貿易報復的重擊。同時，美國正以影響國家安全為由對進口汽車展開調查，而此一措施對於中國影響甚微，卻必定重挫日德等重要汽車出口國。難怪川普的舉措引起盟友的反彈、不滿，國內亦多反對的聲音，咸認將弱化美國結合盟友對抗中國不公平貿易，抗衡中國崛起的能量，反倒可能將盟友推向中國，使中國得以假借維護自由貿易與市場機制之名，拉攏歐日等先進經濟體，成為其與美國對抗的助力。若是川普的作法，竟然讓盟邦不得不靠向中國，成為其抗美同盟軍，則不僅美國無法達成改善、平衡美中貿易的目的，甚至導致中國繼續扭曲現行世界經貿秩序，使之更加傾斜與失序，則美國原欲阻止一個邪惡霸權的崛起，卻反而讓它加速崛起。

川普的行事風格難以預測，任何決策都可以是在預料之中，同時也在預料之外，但不可否認的，川普的核心價值就是「利益」兩字，不論是小我之利，抑或國家層面的大我之利。至於那些維繫西方民主體制的普世價值︰自由、民主、人權顯然不是其所關切的課題。當然，在促進美國國家與民眾利益的同時，也可能保障及推廣西方民主與自由市場體制，尤其美中貿易衝突，本質上係自由貿易、市場機制對抗國家資本主義的矛盾，其爭執的癥結在於體制的差異，解決之途徑，亦唯有中國制度與法規之全面翻修，才能徹底根除彼此間的貿易失衡。換言之，美中貿易爭端之解決，勢必為中國的國家資本主義產生本質上的裂變，驅使中國不得不向自由市場機制位移。

川普乃商人出身，以利益為主，不願扮演宣教士角色的心態，吾人可以理解，唯在策略上毫無差別性對待對手與盟友，亦未釐清處理主要矛盾與次要矛盾的優先順序，進而全面掀起戰火的作法，可能造成全球保護主義，甚至孤立主義的滋長，重演上世紀貿易大戰導致大蕭條的悲劇。如此一來，川普所楬櫫的「使美國再度偉大」，或將淪為「使中國更強大」的諷刺結果，恐非其之初衷與樂見。目前全球經濟處於轉折的關鍵點，聯準會的升息與貨幣政策回歸常軌，及美元升值，加上處處引爆烽火的貿易戰，又有反映歐洲內部強烈反對歐盟、歐元民粹的義大利政治風波，在在可能引發全球性的金融與政治雙重危機，陷全球於動盪不安之中。這是值得吾人關注、憂心的世局演變。