自由廣場》美中南海競逐與台灣發言權

◎ 張延廷

南海是國際航道及重要水域，目前中共加強在南海島嶼的軍事建設，並在部分島礁部署地對空飛彈和反艦巡弋飛彈，使共軍在南海逐漸形成戰術優勢，當然會破壞該地區的穩定局勢。而台灣目前擁有重要的東沙島，及南沙群島最大天然島嶼—太平島，又是最早在南海立足的國家，因此台灣在南海未來的地緣政治地位便非常重要，在第一島鏈上的戰略價值也勢必提升，我們可善用此優勢為台灣爭取更多國際活動空間及話語權。

目前中共已完成轟-6K轟炸機在南海西沙群島最大的永興島起降訓練，在南海地區已具備大規模武力投射的能力。由於轟-6K的作戰半徑可涵蓋整個東南亞地區、澳洲北部、美國關島等地，不難看出中共利用在南海建立的軍事基地已挑戰美國在該地區的軍事地位，造成整個東南亞地緣政治板塊的變動。

中共雖稱避免在南海地區與美軍進行戰略對抗，但軍事建設及部署卻不斷升級，目前南沙群島之渚碧礁已成中共在南海駐軍的樞紐，亦是中共陸戰隊的重要部署地區，且中共積極利用南海各個所佔島嶼，架設偵蒐裝備廣泛蒐集情報，升高在南海的軍事作為，加大博弈的籌碼，使美國在軍事風險過高時必須審慎因應。

也因中共南海軍事化企圖，引起美國以航行自由來展示軍力，派遣B-52戰略轟炸機長途飛行臨近廣東省，即顯示美國不坐視中共片面影響區域安全。再者，因應中共日益增加在南海的海上活動，美軍甚至曾加碼同時出動二架B-52機，從關島基地起飛至南海執行訓練任務，同時還有二架KC-135R空中加油機隨伴，可為轟炸機提供空中加油，展現美軍遠程戰略打擊能力。

更有甚者，美軍剛將太平洋司令部改成「印太司令部」，責任區包括印度洋以東、美國本土沿岸地區以外的太平洋地區，增強美軍在南海以及印度洋的軍力投射能力。印太概念為美國、日本、澳洲、印度針對中共在南海及印度洋日趨軍事化發展而相應產生的非正式聯盟。證明印度洋之戰略角色逐漸重要，美國等盟國加強印度洋與太平洋的聯繫，並在戰略上將太平洋與印度洋視為一體的思考模式，就是抗衡中共在區域內日益擴張的軍力，為維持印太地區和平穩定發揮功能。

再者，因印度重視南海情勢正快速變化，已積極與印尼加強國防與海上合作關係，計畫在印尼的印度洋方面發展一個戰略軍港—沙璜港，並強化印度與東協的夥伴關係，以爭取在南海議題的發言權。美、中在南海角力的白熱化極易引起中共不快，也使兩國戰略互信降低，未來長期摩擦的機率亦相對提高。另外美國亦將在七月與印度、澳、星、泰、加、印尼等國一同展開大規模空中演習，展現對此區域情勢的重視。

近來美國亦在中共所控制的南海人造島嶼十二浬內，出動軍艦執行航行自由任務，還就近進行機動演練。由是以觀，美國在多國聲索主權的南海進行航行自由，抗拒中共對南海水域的航行自由設限，挑戰中共在西沙群島主要島礁的領海權利。不難看出美國為阻止中共南海軍事化而設法與亞太國家合力抗中，並對周邊國家展現美國在南海的硬實力。

若將美、中、台三角關係放在全球戰略棋盤觀察，美、中兩國在南海議題上都有侷限之處，反而台灣能著墨的空間甚多。近期國際情勢變化加快，隨著中共提升在南海軍事投送能力，台灣可積極善用擁有南海最大天然島嶼及「原始先佔原則」，爭取更多發言權，進一步凸顯台灣在南海重要地緣價值與角色。

（作者為大學兼任教授）