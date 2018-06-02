自由廣場》傷害 傷害 再傷害

◎ 黃淑英

陳克華醫師在臉書中批判女性和女性患者。台北榮民總醫院眼科主任認為，「陳克華對病人的關心是真誠的，只是近期經歷不愉快看診經驗，加上前陣子家人驟逝，才會對命運不給他和家人有機會道別這件事，心懷憤怒的傷痛。」

這樣的說法，女人無法忍受，對於受害家屬更是傷害。

如果醫師對病人是「真誠的」，怎麼會罵女病人是肖查某？

更何況陳克華對於女性被殺事件的態度竟然是：「…殺人固然不對，但，這背後我們可以進一步問：是怎樣的一個女人可以令一個男人激動失去理智到萌生殺機」。

對於殺人他只以「固然不對」輕描淡寫地帶過，接下來就指責是「女人的行為」令一個男人激動失去理智，意下，女人要為「被殺」負責任。

他個人的「憤怒的傷痛」和女性有何糾結，我不理解，但北榮可以因此合理化他扭曲是非，檢討被害人並詆毀無辜的女性嗎？陳醫師的行為及院方的說辭造成了對家屬再度的傷害。

一個受過高等教育的醫師出現這樣的心態和邏輯，應該是我們的教育（不只是學校）出了問題！

近日美國星巴克公司總裁因為某一員工涉及「種族歧視」，在電視機前，除了道歉，只說了一句話，「這就是不對！」進而要求八千店面休業半天，全面進行員工人權再教育。

而根據報導，北榮眼科主任則是強調，「（院方）只是不希望因這次新聞事件讓陳克華失去他的專業能力，希望他能度過難關，持續替病人服務，因此一切門診暫不調整」。醫師的專業能力是只有醫療技術嗎？和病人的溝通及互動應該是專業能力的一環，因此，院方關心的不應該是專業能力的消失，而是如何消除陳醫師的女性歧視，以完備他的專業能力，再為病人服務。

我們理解陳醫師可能需要外力協助他克服社會來的壓力，但是，院方在媒體前的表態，除了加深人們對於醫醫相護或自己人徇私的刻板印象外，更是不良的社會示範。當北榮擔心陳醫師是否能度過難關時，有沒有想過受害者家屬情何以堪？而大剌剌地強調院方的立場時，心中沒有被害方，其實是對受害者家屬更大的三度傷害！

社會事件發生時，有時會出現「過度體諒加害者偏差的心理」、「檢討被害者的行為」以及「忽略被害者及其家屬傷痛」的迷思及現象，導致社會公平及正義的失衡。但是這樣的現象發生在全院除了一個人，其他人都有「性別平等」概念的北榮，我們是應該認為他們做對了呢？還是請他們向星巴克看齊？

（作者為台灣女人連線常務理事）