自由廣場》歐盟首見民粹政府

◎ 張孟仁

三月四日義大利大選後，歷經無數次的風波與總統的魄力展現，最終仍難擋民粹政府的誕生。急於執政的「五星運動」與「聯盟黨」在歷經總統阻撓組閣失敗氣急敗壞之餘，居然還能頭腦清楚、峰迴路轉，大方向的髮夾彎後，歐盟擔憂的惡夢在大選的第八十八天後成真。「聯盟黨」的黨魁還不甘示弱，倒酸現狀云：是「五星運動」先退讓的。

眼見組閣可能成功，歐盟執委會主席容克不假辭色直言，義大利人應該多工作一點、少一點貪汙。原本前一天歐盟公布給予義大利的區域補助上升六％準備當成誘因，是歐盟所有會員國最高的，想以之用來補償或刺激義大利經濟發展，並收買義大利民心，想不到這些錢都將成為民粹政府所用，還好歐盟有給出條件，前提是要按照歐盟的規則來走，才能享用。

分析新政府的內閣名單中，儘管孔蒂依然是擔任總理，副總理則分別是兩位黨魁，且「聯盟黨」的薩爾維尼還擔任他第二想要的「內政部長」，可用來驅逐難民阻擋歐盟的移民政策以及修改「都柏林條約」，不讓難民落腳的第一站（國家）負責；而「五星運動」的黨魁狄馬尤擔任「勞動部長」將在此相關政策上犒賞南部選民；原本不為總統所喜的反歐元經濟部長候選人，則轉為歐盟部長，安排在此位子上，自當無需贅言，原因無他—繼續與歐盟抗衡。總理面對兩位握有政黨實權的副總理僅會是裝飾作用，未來應該僅能靠這幾年來兩黨的迅速壯大，自然跟義大利人民對現狀的不滿有關，特別是德國加諸在身上的緊箍咒—緊縮政策以及收容過多的難民。歐洲議會的調查機構（Eurobarometro）為因應來年的歐洲議會選舉於五月二十三日出爐一項關於歐盟會員國公民對於歐盟的民調，指出六十％舊歐洲人民對於擁有歐盟會籍採正面的看法，以及超過三分之二的人認為歐盟能為其國內帶來好處，不過，義大利卻僅有三十九％的受訪者持正面看法，義大利只有四十四％的人認為歐盟為其國內帶來益處。更有甚者，七十一％的義大利受訪者支持反建制政黨，在歐盟內部位居第二順位，而歐盟平均是五十六％。當歐盟各國受訪者被詢問哪些議題相對重要？其他會員國依序是反恐（49%）、青年失業（48%）、難民議題（45%），以及經濟與成長（42%）；然而在義大利人心目中的排序卻是難民議題（66%）、青年失業（60%）、經濟與成長（57%）與反恐（54%）。數據清楚顯示，為何主張「義大利主權優先」的兩黨深具民心。

可見的未來義大利應該會與歐盟齟齬不斷，但筆者不敢斷言人民會因「奪回主權」而生氣，只要經濟能成長，為何不可？畢竟學者們覺得川普奇特，遲早會失勢，但結果顯示在美國人民心中他的民調還是很高。

（作者為輔仁大學義大利語系主任兼外交暨國際事務學程召集人）