自由廣場》如此報導命案真要命

◎ 吳念慈

命案連續發生，各家媒體大幅報導，有些內容甚至連犯案過程及細節均鉅細靡遺以動畫呈現，似已過度渲染，讓人不禁懷疑報導內容是否已經違反偵查不公開原則。

刑事訴訟法第二百四十五條第一項規定，偵查不公開。又偵查不公開作業規定第二條規定，基於無罪推定原則，為維護偵查程序之順利進行及真實發現，兼顧保障被告、犯罪嫌疑人、被害人或其他利害關係人之名譽、隱私、安全，偵查不公開之。簡單地說，刑事案件在偵查階段，尚未完全確定真正的犯人及犯罪行為，為免傷及無辜，並確實保護這些相關人的名譽、隱私及安全，且為利真實的發現及偵查程序的進行，檢察官、檢察事務官、司法警察官、司法警察、辯護人、告訴代理人或其他於偵查程序依法執行職務之人員，除依法令或為維護公共利益或保護合法權益有必要者外，偵查中因執行職務知悉之事項，包含偵查的程序和內容，都不得任意公開或揭露給執行法定職務必要範圍以外之人員。

然近日新聞報導這些兇殺命案，不僅內容詳盡，甚至連犯案手法都加以詳細介紹，只是這些命案是否都已偵查終結了嗎？又或者揭露犯罪細節是否真的有其必要性呢？著實令人懷疑。反向思考，過度渲染的報導，是否可能會引起兇殺案的模仿行為呢？又未成年人看完這則新聞之後，是否對其心理產生負面影響？這些問題或許更值得我們省思。

偵查不公開原則與民眾知的權利，兩者的界線或許過於模糊，但如果偵查人員不提供過多的資料，媒體人不過度渲染報導，人權的保障在此時應可避免遭受過度之侵害。為免偵查不公開原則一直遭受挑戰，建議應從法制上作一適度修法，將得公開之情形逐一列舉出來，讓各階段偵查人員都有所準據，如此，我國司法改革才能算是真的向前邁進一步。

（作者為警察機關職員）