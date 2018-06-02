自由廣場》漁港彩裝 淡雅更好

◎ 呂清夫

台灣的街道常無整體規劃，台北市雖有都審會，要審查建築的顏色與外觀是否與環境協調，但是發揮空間很有限。最近基隆正濱漁港實施房屋彩裝，引起媒體大幅報導，因為北部少見如此作為。現在才彩裝了十六戶房子，大家已經覺得耳目一新。但也可以考慮見好就收，目前因為有一些未彩裝的環境作陪襯，所以剛好襯托出彩裝的房子。如果整個環境全面彩裝，恐怕效果就會下降。

多年前首爾舉辦世運會前，曾令機場附近的民房屋頂粉刷五顏六色，讓觀光客飛抵首爾時，從半空中看都市能有很美的感覺，自然，這些屋頂的顏色事先都經過了嚴格的色彩計畫。後來有位建築師朋友跟我一起上了基隆的中正公園，居高臨下看看基隆的港灣，他覺得實在亂到不行，並說他想建議政府，發給每棟建築的所有人一批白色油漆，讓大家的屋頂都能刷成白色。

回顧二十世紀初的基隆，當時有一個名畫家三宅克己在基隆上岸，曾經大為驚豔，他說：「基隆港是台灣的門戶，感覺好像到了西洋的港口似的。」又說：「宏偉的郵局建築或街上排列整潔的磚瓦房舍，令人覺得比起橫濱或神戶都不遜色。」（一九一四年）基隆郵局屬於美麗的巴洛克建築，我小時候還看到有人在那裏寫生，但是在一九六二年慘遭拆除。

不僅如此，港口另一端有舊基隆車站，曾被稱為史上最美火車站，站體採用英國式，為磚造建築，鐘塔附有時鐘，與同時期興建的新竹站（德國式）、台中站同為文藝復興式的優美建築。基隆站與郵局採紅白相間的配色，有如總統府，在碧海藍天的背景中，顯得格外生動，建築根本不須彩裝。

但是新竹站、台中站何其有幸，站體保留至今，舊基隆車站卻在一九六六年莫名其妙被拆掉，理由是站體老舊，但重建時也沒有蓋得更高，卻換來一個醜陋不堪的站體，成為年長一輩基隆人心中永遠的痛！今天大家還在想，舊基隆車站不知有沒有福氣回到從前？就像拆掉的新北投站被復原於七星公園一般。

最近正濱漁港的彩裝就更加令人期待，有人把這種彩裝比諸世界各地的彩色屋，但是我看最值得注意的是威尼斯的布拉諾島，位於威尼斯附近的潟湖中，其美麗的壁色其實本來是為了讓漁夫回家時容易找到家門，在經常起霧的島上，如有強烈的顏色便有明顯的辨識性，故重新粉刷時必先得到政府的同意。不僅如此，家的顏色又與漁船的顏色相同，萬一漁船發生海難，大家更方便於找到這是誰家的船。這些顏色雖然花花綠綠，但在大霧之中顏色就顯得淡雅。

其實南部旗津海濱的民房彩裝也可圈可點，你站在旗津砲台附近往下看，會覺得很像希臘的小島那麼美麗！但是他們使用的多半是淡雅的顏色，在一個天氣炎熱的地方，濃妝艷抹常會引起焦躁，淡雅可能更好！

（作者為大學教授）