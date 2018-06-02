自由廣場》縣長怎樣拿第一？

◎ 張勳慶

遠見雜誌每年度都發布的縣市長滿意度調查，在日前公布，其中花蓮縣長傅崐萁上榜連霸，這在年底即將選舉到來之際，立即招來民進黨籍縣長參選人批評，因為根據資料在傅崐萁這一任期中，由遠見標得花蓮縣府標案總金額一一四三萬元，比上一任七七七萬元相比，成長率可稱大躍進。

這種因縣市長滿意度大調查而引發的政媒爭議，其實在早先苗栗縣便發生，甚至閱聽人只要調閱媒體報導，一篇整版有關公共圖書館與閱讀間的專欄，其照片不是記者去實地拍攝，而是由某直轄市公共圖書館提供，而內容又全都以這間圖書館為主，這算不算是某種置入便是很大政媒間的爭論點。此外為了自力營生，許多媒體或旗下的事業，都會在政府宣傳品代編，官方出版品出版，又或者文學獎項選拔上，成了真正但隱身在幕後的主辦人。這點從政府標案公開上去看，就不能苛責媒體會因此混淆與政府間的監督者和被監督者關係，但真正值得觀察處，是當政府成了媒體的生存奶嘴，在新聞報導和評論上，媒體內部真的沒有心理與業務上的考量和壓力嗎？這時候新聞專業還在嗎？還能稱亞洲新聞最自由國家嗎？

回到縣市長滿意度調查，這些媒體在受到外界質疑下，會搬出整個流程並稱有請專家學者參與，以及到地方上採訪、澄清和說明。但這些有考量到民眾是很容易受到，美其名為福利的利誘政策而出現偏差看法。還有整體財政收支與公庫的穩健安全，以及地方首長的清廉，還有在人事上是否大公無私，有無運用個人影響力，去進行有如古代的萬世一系的家族壟斷，都是在縣市長滿意度調查上的缺失和引發外界批判之處。

特別是民意滿意度這個題目，很容易便和首長能力和支持率畫上等號。但試問深入去觀察台灣民主化之後，台灣選民難道沒有淺碟的民主素養和現實利益交換心態，在此種肉桶分肥和交相賊下，民意滿意度調查能客觀嚴謹和用中立去分析調查的虛虛實實面向嗎？當然話說回來，在多年由媒體去辦理的民意滿意度調查，是否從為民監督考量，變成了地方首長的國王新衣，甚至進一步又扭曲了台灣地方自治為民主基石的安定力量，可能才是關心台灣發展者當留心地方。

（作者為文字工作者）