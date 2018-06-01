自由廣場》新二代看新南向國家隊

◎ 何景榮

衛福部日前宣布：台灣將組成醫療國家隊，會同台大、成大、榮總等醫學中心，前進印尼、越南、印度等六大新南向國家，以「一國一中心」模式，年底前在當地設立六大台灣特色醫療中心。新南向採用「醫療互惠」做為前進鄰邦的主軸，與中國「一帶一路」搶奪當地民眾工作機會的「掠奪型開發」做出了區隔，也讓小英總統上任時宣布「透過國家隊來推動新南向」的主張不致跳票。

不過值得注意的是：各大醫學中心是否放對了位置，讓我國的醫療人才能夠在當地適才適所？眾所周知，成功大學擁有我國首屈一指的越南研究中心，由精通越南文的台文系教授蔣為文主導，並且早已與河內國家大學、胡志明市國家大學等越南兩大龍頭學府緊密合作。然而在此次的醫療國家隊裡，卻不是由成大醫院來負責越南醫療中心的設立，讓人不禁懷疑我國的高教與醫療資源是否有充分整合？又是否能讓了解東南亞的台派學者、而不是心向對岸的當地「華」僑，來協助台灣醫療的南進？

另外，國防醫學院與三軍總醫院系統的學生與醫師，並未納進這次的新南向國家隊。國醫系統具備軍人身分的師生，依法不得前往中國；前往新南向國家則不受限。由於馬政府時期過度傾中的對外政策，讓國醫系統的許多優秀人才無法代表台灣出征海外。筆者曾多次前往國防醫學院演講授課，目睹該校志工團「Rumahku」（印尼文意思為「我的家」）對新南向文化的熱忱投入，也深切體會到這些土生土長的台灣軍人，希望代表國家、走向世界的熱忱。

若是能讓這些對東南亞語言文化有所認識的國醫學生，於新南向國家的台灣醫療中心實習（或許還可以充當通譯的角色），既可以讓這些身負保家衛國責任的軍人們，代表台灣在海外大展身手，又可以破除政府在推動年金改革後，有心人士所放出「政府打壓軍方、不重視軍人」的不實謠言。希望衛福部等政府部門能加大整合力道，讓更多大專院校與軍系單位一起參與國家重大政策；別讓有心報效台灣的專家學者與熱血青年們，成為無法入選新南向國家隊的遺珠之憾！

（作者為東南亞新住民二代、大學教授、台灣十大傑出青年）