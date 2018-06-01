自由廣場》唉喲 秀蓮姊

◎ 陳冷

台灣政局紛擾紊亂，為了管中閔當不當台大校長，先後換了兩位教育部長，在短時間內恐怕仍然無法解決。亂源的最大癥結就在於團結的統，力抗不團結的獨。這個困擾存在一天，台灣就將日漸沉淪，終而被專制蠻橫的「中國」，輕而易舉地大口吞掉。

就以最近呂秀蓮的胡言亂語、瞎搞胡為為例，就可以看出「獨」派無法完成任何事務的端倪。

外子和我可算是秀蓮姊多年老友，以下容我以個人身分，利用自由廣場這塊可算泛獨的公開園地，寫下「給秀蓮姊的公開信」。

秀蓮姊，你的聰明精幹，知識廣闊，對政治的遠見，在從前的黨外，現在的民進黨中，絕對是領先群倫的第一名「菁英」，這麼多年來，你的領袖長才，不論是陳水扁或蔡英文都沒有妥善重用，使得你無法施展政治長才，外子與我常常為你感到委屈不已。

談到「美麗島」的受難者世代，你、陳菊、林義雄三人，乃是目前碩果僅存的富有良心為人正直的三位受害者。不料，當你極力希望競選台北市長時，你的首位「假想敵」就是你「同牢」難友陳菊，彼此同苦受難，理應惺惺相惜才對，為了擔心陳菊搶鋒頭，你說了多麼無情無義的話！憤慨表示你會寫一篇文章讓陳菊一輩子都丟盡顏面。

這會是我一向認識景仰敬佩的秀蓮姊所說的話嗎？我簡直難以置信！

今天，聯合報的頭版頭題赫然是：「對失去黨德黨魂的政黨，道不同不相為謀，呂秀蓮byebye退黨！」原因只不過是姚文智代表民進黨參選台北市長。秀蓮姊，以你之長才，不參選台北市長值得你罵街嗎？聯合報為什麼拿這件事當頭版頭題。聰明的你一定心知肚明，然而你就是服不了這口氣，連區區姚文智都打敗大姊頭，以你自傲自負自信的性格，怎麼肯忍氣吞聲？秀蓮姊，正因為你只願意當龍頭的自傲自負個性，你有一個真正精彩的「團隊」嗎？沒有好團隊，怎麼跟有團結的國民黨作後盾的丁守中打選戰？姚文智輸了，三、四年後又是一條好漢，參選其他公職大有可能因禍得福，秀蓮姊，你如果選輸了，大姊頭的顏面盡失，你還能東山再起嗎？其實你只要持盈保泰，以你的聰明和才華，絕對能夠作更上層樓的「發揮」！

再回頭說你對陳菊的傷害，坐國民黨蔣家時代的監牢，談何容易？監牢內各種慘不人道的刑罰光是「傳說」，就讓可憐的小老百姓嚇得心膽俱裂，何況你們這些「政治良心犯」，你們歷經酷刑，有誰不會顯露「軟弱」的一面？有人屈服於「富貴」，有人屈服於「威武」。我不知道秀蓮姊有否屈服於「威武」，據我所知，只有林義雄堅決拒絕合作，既不屈服富貴，也不屈服威武，是唯一的錚錚鐵漢，所以他受盡折磨，窮凶惡極地狠揍踢打，更匪夷所思的是久坐冰塊，這是最難想像的殘忍酷刑，對一個男子漢來說，久坐冰塊的「後遺症」是什麼？用膝蓋想就有答案了是不是？正因為林義雄的堅拒合作，才讓老Ｋ惱羞成怒，導致林家慘案的發生。蔣家時代的國民黨真正是惡貫滿盈呀！台灣人虧欠林義雄這位錚錚鐵漢，跟他冤死的女兒母親，是幾世代都還不清呀！

秀蓮姊，你是深愛台灣的女中豪傑，你忍心也因意氣用事，在離離落落的「獨」派內，火上加油，狠踹一腳，讓台灣這個我們的「母親」，被「共匪」強暴乃至吞噬嗎？

（作者為作家、畫家）