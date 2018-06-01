自由廣場》六房媽 虎尾人溪

◎ 林文彬

文化部長二十七日過爐當天，授證「雲林六房媽過爐」為「國家重要民俗」。此舉形同看見串聯「六房媽祖」信仰的虎尾人（favorlang）溪，意義重大。

據載，六房媽自一六五○年代起，就在當時台灣第一大河的虎尾人溪——台灣最大的鹿場（一六四○年銷日本十萬多張鹿皮），由分居南岸的六房昆仲以值年股的方式輪流奉祀。推斷主因水患洪災嚴重，糧食收成不易，更加堅定其有如討海人般的媽祖信仰迄今。

事實上，虎尾人溪自一六二一年顏、鄭登台起，既是台灣近代歷史的起點；一六四○年代，更因其難渡性，成為虎尾人得以抵抗荷蘭人，捍衛主權的天然屏障。

一七二三年，清以虎尾溪為界河分出彰化縣；一八八六年，清又以虎尾溪流域新設雲林縣。直到一九一一年，日本為發展蔗作製糖，才將虎尾溪斷源束洪，整治成現在的新虎尾溪、舊虎尾溪、虎尾溪和北港溪等溪流。至此，隨著虎尾人溪的消失、變遷，我們早已忘掉她昔日大江大河的風貌。

但六房媽卻是唯一看見過虎尾人溪的重要證人。

今年輪值的虎尾「過溪股」，正是虎尾人溪昔日南北通行的「過溪古道」，也是見證「會過西螺溪，未過虎尾溪」的大河遺址所在。

為此，虎尾鎮公所特將虎尾人溪設計營造「過溪古道」的城鄉新風貌，期以看見六房媽的信仰根源；伸張虎尾人捍衛主權的精神；重現母親河四百年的歷史典故。讓香客也看見虎尾人溪；讓遊客也看見台灣近代歷史的起點。

因此，恭迎六房媽，重新認識承載國家重要民俗的大江大河，一樣重要。相對地，也唯有敬畏大地之母，不忘來時之路，六房媽越會得到信眾越多的敬仰；而虎尾人溪越會提醒我們回顧自然，疼惜台灣的初衷。

（作者為雲林縣虎尾鎮鎮長）