自由廣場》忠誠的反對

◎ 邱垂亮

「國民黨不亡，台灣不會好」，是二○一四年太陽花運動之後，九合一地方選舉、二○一六年總統大選中喊得最響亮的政治口號，也是最能反映、因應當時台灣民心向背、政治氛圍的現實。結果統派的國民黨大敗，獨派的民進黨大勝。

我同意口號的情緒意涵，但民主理性認為，國民黨專制統治台灣半個多世紀，滿手血腥，但也經過民主化的洗禮，讓台灣和平演變成民主國度，應讓它反省、改過、更新，成為認同台灣的民主政黨，有效制衡民進黨執政的忠誠反對黨（loyal opposition）。

我如是認定。但是，四年來的表現，國民黨令人大失所望。它沒有反省改革、蛻變重生、認同台灣，仍然緊抱大一統的中國夢，向共產黨專制統治的中國投誠、投降、出賣台灣。

在這次布吉納法索斷交的風波中，國民黨幸災樂禍、落井下石，再次證實它不是台灣民主政治的忠誠反對黨，而是專制中國的應聲蟲、第五縱隊。

蔡英文總統的反應很清楚，她說「台灣」（不是「中華民國」）對「中國」（不是「中國大陸」）不再「忍讓」。英美媒體報導，蔡總統是「defiant（不屈服）」，堅持台獨。

國民黨的反應，吳敦義、蘇起、歐鴻鍊等的發言，一致譴責蔡英文咎由自取，不接受「九二共識」、「一中原則」才是台灣被斷交的原因所在。罪在蔡英文，不在習近平。

歐鴻鍊還挑釁地加一句：妳敢，就去搞台獨！

令人傻眼。蔡英文當然在搞台獨，不然她在搞什麼？還有，真想頂他一句，你們國民黨要「反攻大陸、解救同胞、統一中國」，從蔣介石到馬英九，半個多世紀了，反攻過？解救過？統一過？

什麼都沒有過？現在卻在出賣台灣、等著被統一。如是國民黨，不僅不是台灣民主政治的忠實反對黨，根本是台灣的致命敵人。所以，年底大選，面對專制中國日益嚴峻的威脅，台灣人民要團結一致，用選票把國民黨完全消滅，一塵不剩地掃入歷史灰燼。

（作者為前國策顧問、澳洲昆士蘭大學教授）