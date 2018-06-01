自由廣場》不會再忍讓，而後呢？

◎ 黃天麟

蔡總統生氣了。堅持「維持現狀」政策下，台灣仍被中國奪走了四個邦交國。逼得總統說出：「中國這些去我國主權化的蠻橫行為，已經挑戰台灣社會的底線，台灣不會再忍讓。」勇哉斯言，問題是，而後呢？不痛不癢的反應激不起全民的志氣。我們認為當今第一件可做、該做的是，針對中國把台灣「一中化」的行為，勇敢「反駁」，收回「中華民國是主權獨立的國家」之立論（註：此語以後應改為「台灣是主權獨立的國家」），向世界表明「台灣從未曾是中國的一部分」。理由如下：

一、中華民國已在一九七一年聯合國第二七五八號決議被中華人民共和國所取代，台灣此時一再主張「中華民國」等於自投羅網。此次中國行文各國航空公司，不得將台灣列為國家，但若依台灣當局之說法「中華民國」就在台灣，等於中國沒錯「台灣是中國的」。

二、事實是：台灣歷史上或法理上從未曾是中國的一部分。四百年前由原住民所擁有，之後接受荷蘭之統治（一六二四～一六六一），一六四四年滿清滅明，一六八三年清兵征服台灣，台灣成清之殖民地，一八九五年日清戰爭清敗割台澎給日本，一九四五年日本二戰投降放棄對台澎及南洋群島之主權（註：未交給任何國家），清朝（一六四四～一九一二）期間中國只是清國之殖民地，台灣是清朝割讓給日本（清非中國），中華民國到一九一二年才建國，是戰後受盟軍總司令麥氏之命來台接受日軍投降，一九五二年舊金山和約後應撤離（如中國軍自越南，俄軍自北韓滿洲撤離一樣）而未撤離，賴著不走形成當今台灣問題之複雜性。但不管如何，中國未擁有台灣主權是歷史事實。本段論述亦較接近美國的「Our One China Policy」主流意見。

三、開羅宣言爭議頗多，未經各國簽字，亦非條約。希望我國外交部趕快把有關開羅宣言及中華民國之論述修改下架，這該是「不再忍讓」後第一件政府工作。不做等於認定台灣是中國的一部分，有何理由要求IATA及各航空公司發揮道德勇氣？

四、此次中國航空局發函各國航空公司要求把台灣列於中國項下，兩天後的四月二十七日美國國務院將中國的行為稱為「歐威爾式的胡言亂語」。顯見，美國政府及美國民意趨勢已走到此地步了，台灣還不敢越雷池一步嗎？

五、民進黨政府沿用「中華民國」，宣誓遵守「中華民國憲法」，是因為受中國橫蠻無理的「銳實力」所逼迫，是為求和平，不得不暫時的委曲求全。但主權在民，民意高於憲法，總統宣誓，宣誓文應將民意置於憲法之上，方有利將來國家正常化之運作。

（作者為總統府國策顧問）