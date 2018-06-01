自由廣場》美麗島不能老是想當年

◎ 陳茂雄

前副總統呂秀蓮爭取參選台北市長失利，她的幕僚在LINE群組發布聲明表示：「對於一個失去黨德和黨魂的政黨，與其痛苦留下來，不如歸去。」人在國外的呂秀蓮則說，台灣的空氣污染越來越嚴重。台灣的政治污染，更有過之而無不及，台灣缺乏公義，台灣更需要和平，一個和平與公義的社會才是二千三百五十七萬人共同的台灣夢。

以前獨裁統治年代，從事反對運動會有牢獄之災，甚至於喪失性命。當時的台灣人對於獨裁政治敢怒不敢言，將從事反對運動者捧為英雄，所以在民進黨創黨初期，政治犯出盡鋒頭，佔盡了民進黨的舞台，可是政治民主化之後，「英雄」的角色逐漸淡化，政治犯也失去舞台，取而代之的是能言善道的美麗島辯護律師，因為民眾喜歡他們。

民主政治就是以選票來決定政治版圖，只要群眾喜歡就可變成政治人物，義大利還出現過脫衣舞孃變成國會議員的紀錄，台灣雖然還沒有到這種地步，但基本原則是群眾喜歡的人才能拓展政治版圖。對於政治犯而言，很難適應這種變化，自己歷經苦難才上了政治舞台，現在卻由沒有看過苦難的來搶他們的舞台，有些人不能接受這種變化，他們沒有想過，還有很多歷經苦難的政治犯完全沒有上過舞台。

以前獨裁統治年代敢上街頭的人很少，絕大部分學生也不敢投入學運，現代人上街頭是家常便飯，學生不敢從事學運變成落伍，不是現代人較勇敢，而是環境改變，現代人對總統丟鞋子沒事，蔣家年代不要說丟鞋子，不敬的言論都會有牢獄之災。現代群眾運動相當普遍，是環境所促成。

一九九六年的總統大選彭明敏雖然沒有登上九五之尊，可是成為台灣人的偶像，他曾經是蔣家積極要收編的台灣人，只要他願意，可以成為最風光的「以台制台」樣板，只是他抗拒，並成為蔣家的政治犯。以前出現了受人尊敬的彭明敏，現在不可能出現「彭明敏」，因為時代變了，民主政治不可能出現政治犯。

顯然地，獨裁統治年代，是由英雄來領導民眾，民主政治的環境，則由民眾喜歡的人佔了政治舞台，這沒甚麼奇怪。

（作者為中山大學退休教授、台灣安全促進會會長）