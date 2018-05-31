社論》以鄰為壑的帝國夢

習近平的中國經濟強權夢最近頻頻受挫。重新掌權的馬來西亞總理馬哈地近日宣布停止興建連結馬來西亞吉隆坡到新加坡的高速鐵路計畫，這是中國參與投資「一帶一路」的重要一環，對中國是一大挫敗。另外，美國總統川普週二晚間突然宣布對中國三項制裁行動，包括對中國五百億美元進口商品加徵二十五％關稅。「一帶一路」與「中國製造二○二五」這兩個搭建起中國夢的重要支撐，如今都面臨強力挑戰，顯得搖搖欲墜。

中國近四十年的崛起，躍升為區域強權，但是中國的野心顯然還不滿足。為了替中共的獨裁統治提供正當性，習近平上台後致力推動中華帝國夢，對內以「中國製造二○二五年」打造尖端產業，且意圖以跳躍式發展，直接進入人工智慧、自動化及高速行動裝置與網路領域，設立半導體大基金，扶持晶片產業，期許成為高科技的領先者與規格制定者。對外，則打著「一帶一路」、「亞投行」旗幟，大量融資打造沿線基礎建設，連結歷史上的絲綢之路，範疇廣及中國、中亞、北亞和西亞、印度洋沿岸、地中海沿岸的國家和地區。此舉更具有輸出國內過剩產能、勞工，建構以經貿網絡形成經濟殖民帝國之目的。

「一帶一路」與「中國製造二○二五」乃是習近平打造中國夢的重要環節，再加上習近平取消國家主席任期制，以高科技強化對內監控，益以軍事擴張，期以武力解決主權爭議，一個包含「數位獨裁」、「經濟殖民」、「戰爭機器」的大帝國於焉形成。然而，當中國由其所宣稱的和平崛起變成霸權崛起時，看似橫行無阻，其實物極必反，其所作所為在在引起其他國家的質疑、反彈。「中國製造二○二五年」受到美國的壓力，而「一帶一路」則來自周邊國家與國際社會的質疑。其中，美中爭端癥結在於中國對美高科技產業智財權的剽竊，強迫技轉，高門檻的市場准入，以及設置貿易障礙、保護國內產業的不公平貿易手法。日前美中雖在第二輪談判中獲得減少美國貿易逆差、不加徵關稅、不打貿易戰的共識。不料，竟如金川會的戲劇化演變，川普宣布對中國五○○億美元進口產品加徵關稅，以及多項中國高科技人才與投資的限制，再掀貿易戰火。但川普並不莽撞，或許只有變幻莫測，瘋狂執著，談談打打，才能攻破中國鋼鐵般堅固的國家資本主義堡壘。

而「一帶一路」計畫提供的高鐵、公路、港口、橋樑、水庫等基礎建設，對相關國家，尤其低度開發國家極具吸引力，卻導致一些國家對中國的債務及依賴日增。據國際智庫「全球發展中心」分析，吉布地、吉爾吉斯、寮國、馬爾地夫、蒙古、蒙特內哥羅、巴基斯坦、塔吉克等八國，對中國舉債比例過高，財政自主岌岌可危。尤有甚者，斯里蘭卡因為還不出借來開發漢班托塔港的十億美元貸款，被迫出租港口土地給中方達九十九年，形同成為殖民港。中國和巴基斯坦合作建設瓜達爾港，則迫使當地漁民遷村，且日後港口營收高達九十一％進入中國口袋，剩下的才歸巴基斯坦。如此殘酷的事實不斷戳破中國提供優惠貸款協助創建跨國經濟帶的美夢。這也是馬哈地放棄「一帶一路」高鐵計畫的主要考量。

最近，國際貨幣基金（ＩＭＦ）主席拉加德警告中國，不要搞出一些讓很多國家負債累累的基礎建設。而歐盟二十七個國家駐北京大使則連署一份報告，嚴厲批評「一帶一路」旨在阻礙自由貿易，使中國企業處於優勢地位，藉此分裂歐盟。而來自美國的貿易戰壓力與挑戰更是中國難以承受之重，在在衝擊習近平的帝國夢。中國如今不斷軍演，展現肌肉，意圖衝破第一島鏈，對現行國際秩序形成嚴重挑釁。

人類文明與幸福的極致，就是走向民主自由與多元化，而中國的崛起卻背道而馳，意味著霸權當道，文明倒退，因此民主國家不能再退讓妥協了，必須強硬對抗邪惡勢力的蔓延，堅決捍衛普世價值與民主制度，否則浩劫將會降臨。