自由廣場》精障者家屬談強制就醫

◎ 李語昌

連日來發生多起精障者殺人的社會事件，為此衛福部擬修精神衛生法，希望將強制就醫權責移請給法院裁示，減輕第一線工作人員被告的壓力，身為病患家屬的我深表贊同。

家中小妹是中重度的精神分裂症患者，經常有不遵醫囑亂服藥的情況，每回症狀發作，會亂買亂吃，把家裡弄得一團糟，還會亂罵家人及鄰居，甚至動手打人，同住的年邁爸媽不堪其擾，想送她入院，但小妹不覺得自己有病，我們只好向警方求助，員警卻表示現場若無攻擊他人或自傷的行為，無法直接強迫送醫，而聰明的小妹在員警出現時會刻意收斂，與只有家人時的張牙舞爪判若兩人，要順利強制入院，無異比登天還難。

唯一可行的，是趁著她狀況較穩定尚願意前去門診時，請院方連哄帶騙地勸她住院，但即便如此，院方也必須取得當事人的同意，加以此時她的症狀較輕，不一定能符合住院條件，若是安置在康復之家，則一位難求，即使找到床位，對她有虧欠心理的爸媽（因為他們覺得小妹的病因是幼年時沒被照顧好），也捨不得讓她去「受苦」，往往只能作罷，最後放任類似問題不斷輪迴出現。

目前社會上的這些案例，有的是經濟因素，無法讓病患接受妥適的醫療照顧，有的則是像我們這種溺愛、放任或家庭失能的教養因素，在兩老的姑息下，只能過一天算一天，他們的態度是活著的時候要好好照顧她，能忍則忍。但我們兄弟姊妹都擔心兩老百年後，小妹不願接受較好的安養或醫療照護，最後變成無人敢聞問的社區不定時炸彈。

家有精障者，是每個家屬心中的最痛，而能夠提供實質幫助的第一線醫護人員與警察，卻因為法令對病患人權的保障，以致行動綁手綁腳，期待新的修法，能在病患人權、家人煎熬與社會安全的多方考量下，解決這困擾我們多年的難題。

（作者為教師，高雄市民）