自由廣場》里長平反吳音寧

◎ 黃惟冰

台北市長柯文哲三十日舉行內湖區里長座談會，會中，大湖里里長表示，市政府在取消重陽敬老金之後，改辦老人共餐政策，但大湖里去年拿到二十萬補助，花掉十八萬，卻只有二、三十位高齡里民能享受到，其他六百多位都無法使用。今年市政府補助更多，拿到二十四萬，但也只能擴大到五、六十位里民使用。

然而，五月初北農總經理吳音寧，不過動用一萬九千元的業務費，購買拍賣後沒人要的殘貨蔬果，轉贈彰化縣溪州鄉，同樣用於老人共餐，而且規模更大，使用者上看百人，卻被罵到臭頭，連柯文哲都在議會公開強調，會派專人「照管」吳音寧的一舉一動。試問，同樣一個市政府，同樣為了老人共餐，為何柯文哲可以，但吳音寧就不行？ 難道說，財政充裕的台北市，連區區一萬九千元真的都要跟溪州鄉計較到如此？

此外，重陽敬老金一事，柯文哲對其他縣市首長也一樣是「嚴以待人，寬以律己」。先前，針對其他沒有取消重陽敬老金的縣市首長，柯文哲曾經不只一次地批評，這是在政策買票。不過，當其他人質疑北市府推出其他利多政策的背後動機時，柯文哲竟又改口表示，政府就是要做會讓人民開心的事。

總結而言，奉勸柯市長，要刮別人鬍子之前，還是要先把自己的刮乾淨，這才是做人處事的道理。

（作者曾任智庫研究員，高雄市民）