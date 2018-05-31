「川普式打法」進來了！

◎ 康友財

星期三看到有人在傳吳茂昆辭職後被任命為總統府有給職資政，一滑而過也沒怎麼關注。到了下班等捷運時，打開手機看新聞，有一則是「網傳吳茂昆接總統府資政 府：來自中國假訊息」，看完後有不祥的預感：「川普式的選舉打法」進來了！台灣慘了！

所謂川普式的選舉打法，就是主攻社群媒體，利用大量的、片面的，甚至是假的訊息進行攻防。把關鍵訴求極大化，甚至尖銳化，排斥理性討論與辯證的空間。結果，美國出現一個「狂人總統」。

川普是好是壞，還無法判斷。我憂心的是：台灣禁得起這種假消息四處流竄、假民調與假新聞成為競爭工具、成為民眾生活日常的這樣一個社會嗎？

老百姓、閱聽眾的選擇是一回事，但是在「供給面」上，有沒有足夠中立自主、值得信賴、不譁眾取寵誇大媚俗的新聞媒體，或許是政府與傳播界必須共同努力的方向吧！

（作者任職文教機構，桃園市民）

指證假新聞 人人有責

◎ 張昭仁

蔡總統日前在屏東同鄉會說台灣經濟在成長，失業率十七年新低，股市破萬點，機械產業成為兆元產業，物聯網產業也將成為兆元產業，但是網路上、LINE群組卻充斥假新聞，唱衰台灣。「咱要心頭抓乎定，台灣主權有在顧，經濟在成長。大家回去要宣傳」。

網路假新聞的可怕力量，在上次美國大選已經驗證一次了，中國當然不會不用，台灣人要群起捍衛抵抗，否則，大腦陷落，行動跟著陷落。

其實國民黨已經空洞化了，網上有戰鬥力的多是冒充台灣人的中國人，少數潛伏台灣，多數在中國。這些人成為國民黨網軍的領頭羊，在台灣散佈假新聞，唱衰台灣，這是國安問題。

上次美國大選後，各國都在討論這個問題，應對確實不容易。以美國大選為例，造假中心在東歐小國境內，防不勝防。如何應對？歐洲與美國都是政府出面向臉書施壓，成立一個打假中心，這一年，三大平台（臉書、Google、YouTube）都雇用上萬人，人工檢查資訊和新聞是否有錯，因為發現機器人搜尋也不保險。這應該就是政府打算立法限制後，他們都紛紛採取自律，免得受立法管制。

除了政府之外，每個人都可以從自己做起，看到匪媒造假農場文一定要檢舉，防止假新聞擴散。LINE群組有它的封閉性，許多謠言都藉由LINE群組在同溫層內散播，如果每個人在自己的群組多指證假新聞，伸張社會公義，如此或可壓制他們的傳播。

（作者為美國台僑，加州會計師）