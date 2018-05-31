自由廣場》紅藍惡搞假新聞 痛打小英

◎林建志

吳茂昆剛請辭教育部長，就被中國假新聞栽贓說他獲聘總統府資政，在社群媒體間迅速傳播，給統媒題材來誤導選民，深化對民進黨的惡感印象。

這明明白白是個心理輿論戰，而且已經在台灣演練過多次。過程是：「中央廚房」捏造假新聞，對政策跟數據斷章取義，再經特定媒體、網路論壇、內容農場、LINE臉書社群、街坊等管道，渲染造假新聞跟數據！而網軍黨工也配合散播假消息！一而再再而三，集體鋪陳出執政內政兩年外交經濟等一事無成的假象！

然而，冷靜看：民進黨重新執政後股市重新站上萬點、失業率降低、年金改革、長照等改革也大步邁進！外交方面，台灣師範大學政治學研究所范世平教授就指出：台日交流協會正名、安倍晉三為花蓮地震親寫台灣加油、美國總統與台灣總統通話、美國通過台灣旅行法、國防授權法、主管政治副助卿訪台等外交成就，大勝馬英九八年執政。

民進黨若不處理中國共產黨撐腰的網路媒體跟暴力團體（殺台大畢業女友分屍的朱某就是統Ｘ黨成員）(https://tw.appledaily.com/new/realtime/20180529/1363391/)，那假消息很快就衍生出反執政黨的民意，加上民調操作與誤導，就足可重創今年綠營選情了！

（作者為外文工作者，台南市民）

◎ 陳文卿

週二晚上打開電視赫然看到吳茂昆辭職，不久就有朋友LINE來一個消息「上午發布辭教育部長，下午就任總統府有給職資政」。然而遙控器轉來轉去，根本沒有相關報導，上網搜尋也沒有！一直到周三下午，總統府發言人黃重諺出面澄清，「該等訊息是來自中國假訊息群組的網路謠言，很好奇部分媒體卻隨之散佈。」才真相大白。

吳閃辭部長對執政黨是種傷害，紅營、藍營視之為提款機炒作，更往提款機內塞偽鈔，根本其心可誅。

（作者任職環保服務業，新竹市民）