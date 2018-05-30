社論》外交突圍才能維持獨立現狀

二○一五年底馬習會，馬英九向習近平承諾：兩岸都堅持「一個中國」原則，「一中各表」的「九二共識」，完全不涉及「兩個中國」、「一中一台」與「台灣獨立」。此一表述，本質上附和著「反分裂國家法」，不久便遭台灣人民徹底唾棄了。（資料照）

布吉納法索轉與中華人民共和國建交，一位在中央警察大學就讀的布國學生表示：台灣對我們這麼好，我們國家對不起你們。這是人民之間的真情流露。而布吉納法索政府聲明：面對世界變化和社會經濟挑戰，必須重新思考自身立場，這個決定是出於捍衛布吉納法索及人民利益的堅定意志，建立最好的夥伴關係。這是政治人物的利害考量。事實上，國際政治就是這麼現實，雙方建交或締約，各有盤算互蒙其利，一旦利益變化超過一定程度，雙方的關係也會生變。國際現實，沒有必要以理想主義進行道德批判。

小英總統回擊：中國一連串對台灣的外交打壓，充分顯露出中國的不安與缺乏自信，而這樣的不安與缺乏自信是來自於這段時間以來，台灣與美國等理念相近的國家，在經濟與安全層面上有更多實質關係的進展。確實如此，中國受惠於全球化，經濟快速成長，綜合國力增強，已經與經濟改革初期不可同日而語。然而，中國的崛起，也逐漸顯露出「惡性崛起」的鋒芒，與國際社會所期待的負責任大國大相逕庭。習近平掌權以來，「中國威脅」從預言成為現實，「圍堵中國」也從警示走向行動。自由開放印太戰略，美台關係不斷強化，堪稱北京一手造成的傑作。

中國「惡性崛起」，台灣首當其衝，從窮台買台、繞台擾台到外交割喉，「同屬一中」挑戰本土政權，也挑戰人民意志。布吉納法索一例，具體說明台灣所處的國際困境。礙於「北京的一中原則」，國際普遍不承認「中華民國」，主要大國也不准許「中華民國」正名「台灣」。這是因為，蔣氏政權的「中國代表權」之爭，一直延續至今天的「中華民國」體制，北京因此悍稱「台灣問題是中國內戰的遺留問題」，從聯合國到與中華人民共和國建交的國家，都得默認「北京的一中原則」。於是，在國際上，「中華民國」已不成國，「台灣」又尚未成國，所以邦交國也只能「兩中擇一」，無法「一中一台」。今日與「中華民國」斷交，未來可能與「台灣」建交，那才是我們應該正向努力之處。

維持現狀，有得有失。繼續維持「中華民國」現狀，在國際組織也好，對邦交國也好，永遠都會碰到瓶頸。目前，地緣戰略起了變化，台灣做為民主典範，在美國的印太戰略地位提升，國防授權法、台灣旅行法等，在在引起中國的不安。這是因為，在北京長期的政治宣傳裡，「統一台灣」已經跟一黨專政的正當性結合在一起了。另一方面，即使川普口稱「台灣總統」，美國政府的對台政策，依舊與「美國的一中政策」連結在一起。「台灣不屬於中華人民共和國」，「台灣或中華民國目前在國際社會不是一個國家」，兩種負面表列儼然是美國的操作區間。這對台灣既是一種保障（對應「中國威脅」），也是一種限制（追求正常國家）。

二○一五年底馬習會，馬英九向習近平承諾：兩岸都堅持「一個中國」原則，「一中各表」的「九二共識」，完全不涉及「兩個中國」、「一中一台」與「台灣獨立」。此一表述，本質上附和著「反分裂國家法」，不久便遭台灣人民徹底唾棄了。如果從今天的印太戰略來看，更是民主陣營同樣無法接受的「中國夢」。本土政權，當然不可馬規蔡隨。話說回來，將前朝的疏美親中進行翻轉，本土政權為此飽受中國武嚇升級，卻仍不得不在維持「中華民國」現狀下，善用戰略機遇為「台灣」尋找出路。而維持「中華民國」現狀，讓北京得以繼續打「內戰」；鞏固「主權獨立」現狀，有必要與美國強化合作。外交突圍，有其難度，但一無作為，危機難免。在武統喧囂與獨立公投聲中，這恐將是二○二○大選的必答題。